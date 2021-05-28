在雙北醫療體系面臨崩潰，許多台灣人生命危在旦夕的情況下，政府對疫苗取得的數量與時間卻不斷跳票；此刻的疫苗數字恐怕更需要「校正回歸」一番！而本應救命之用的疫苗，卻從三個地方散發出濃濃的政治味，令人民憤怒反感。

首先在疫苗採購的配比上，國產疫苗一直維持1000萬劑的規模，從而排斥其他國際大廠的採購計畫，其間隱藏龐大商業利益的傳聞更是不斷，早在東洋進口復星BNT疫苗破局時，已傳得沸沸揚揚，近日沈富雄爆料更指證歷歷。扶植國產疫苗不是不行，但是如今台灣已面臨疫情爆炸、人命關天的時刻，我們已無時間等待緩不濟急的研發速度，不少人亦憂心缺乏3期臨床試驗的風險，因此原定的疫苗採購規畫當然必須適時調整，否則遠水救不了近火，等到房子都燒光了水才來，就算來的是再高級再乾淨的水，又有何用？但蔡政府顯然堅持一意孤行。

其次，在地方自行採購疫苗的態度上，中央冷眼旁觀，最後更是制式地將所有問題推給「阿共的陰謀」。當台灣民眾急需疫苗保命的時候，我們需要的不是即將卸任的美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑吃了誠實豆沙包後的冷水潑面，真正取得才是王道。然而面對南投縣長提出自購疫苗的請求，指揮中心的陳時中、莊人祥卻搬出一堆規定流程，要林明溱提出申請，別只是放話，此心態極其可議。

照理說中央取得疫苗有困難，其他人有方法時，中央應該盡力促成，為民眾掃除障礙，而不是冷言冷語，製造更多關卡。事實上台灣之前的AZ疫苗，就是衛福部直接採購，用專案特許方式進口，哪裡需要藥商申請與繁瑣的流程；而南投縣府提出公文後，行政院中辦執行長硬是將上海復星代理的德製BNT疫苗扭曲為大陸代工而回絕，蔡總統更是背離國際貿易常識，堅持只跟原廠而不與代理商洽購。大陸代理的德國疫苗命運尚且如此，那更別說其國產疫苗了。

怪的是，有健康疑慮的萊豬，蔡政府都可以進口讓民眾「多一種選擇」，反而在疫情危急時刻，國際接受的疫苗卻只因代理商是大陸，就不能成為台灣民眾的選項之一，這豈不更加凸顯蔡政府認為意識形態遠比人命更為重要。

最後，在現有疫苗的分配上，僧多粥少，怎麼分配更是重點。雙北疫情烈火燎原，毫無止息的跡象，疫苗本已是杯水車薪，如今指揮中心更是把這有限的資源用平均的方式分配，而不是依照輕重緩急，用在最迫切需要的地區。如果只是把需要施打人數用同樣的公式平均分配一下，那何須指揮中心的統籌調度？而中央如無法調動其他縣市的醫護人力支援雙北熱區，至少先讓已在第一線跟病毒正面搏鬥的醫護，能取得疫苗的基本防護。否則，錯置有限的資源，對這些冒死救人的醫護，又豈能稱得上公平？

去年口罩荒時民眾發起「你先領，我OK」，其他疫情較緩的縣市如果在疫苗分配上，也能「你先打，我OK」，這些都是中央有心協調就可做得到的事，怎會讓高雄市分配到的疫苗數還多於疫情熱區的新北市，以致引發輿論強烈批評。也難怪網路上有關綠營政治操作「拉柯打侯」的風聲不斷。

台灣現在確診人數居高不下，部分醫療體系瀕臨崩潰，重症者無處醫治，每日死亡人數更是屢創新高，政府既不願斷然升高管制手段，又仍在疫苗取得問題上堅持意識形態，捨近求遠，甚至將命運寄託在國產疫苗不確定的期待之上，放任民眾自生自滅，幾已讓台灣陷入前所未有的人道危機中。人命都不保了，還奢談什麼國家安全與國家利益？

（作者為國家政策研究基金會副研究員）