疫情爆量將近兩周，「防疫」能量將近崩潰，防堵速度跟不上病毒傳播，醫療量能趕不及重症惡化速度。民進黨政府卻仍執著意識形態，以反中為優先，不接受WHO認證的陸製疫苗，對建方艙醫院更是猶抱琵琶半遮面，面對無情病毒噬命，醫療資源恐瓦解，政府仍處處政治考量，令人氣絕。

新冠疫情反撲，台灣因採購疫苗遲緩，施打率不及1％，被外媒認定是台灣最大的危機。但看看蔡總統談及疫苗採購時竟明說「因中國阻撓」；綠營前大老沈富雄透露，國內至少有20個管道可採購疫苗，NGO甚至可取得更廉價的輝瑞BNT疫苗，但全被府院以「買夠了」回絕。

上海復星醫藥集團有意將其代理的德國BNT疫苗贈予台灣民眾，陸委會卻要求透過「既有管道」商談，這是人命關天時政府應有的態度嗎？大陸國台辦表示願意送台灣疫苗，台灣卻說不要陸製疫苗，國台辦發言人朱鳳蓮甚至說「送何種疫苗，會考慮接受方意願」，話都說這麼白了，民進黨究竟在想什麼？除疫苗外，包括台大重症病房都已超載，眼看著病人在急診間逝去，還要計較蓋方艙是「學大陸」嗎？關鍵時刻還要考慮政治得失嗎？

台灣疫苗真的「買夠了」嗎？去年底陳時中表示已買到500萬劑莫德納、1000萬劑AZ（非COVAX平台提供），另外還有500萬劑未透露品牌，前立委郭正亮說就是輝瑞疫苗，但到28日止台灣只進口約88萬劑疫苗，陳時中畫大餅一再跳票，難怪人心不安。

今年2月陳時中在立法院答詢時志得意滿地說：「現在的問題是，世界怎麼跟得上台灣？」他的自大自滿，才種下今天惡果。救命要及時，中央辦不到，就讓地方自行採購疫苗；中央別阻撓，上下齊心協力才能「同島一命」。