台灣媒體日前轉載一篇大陸自媒體文章，指大陸GDP成長迅速，讓台灣遠遠落後，卻沒有任何一座城市人均GDP超過台灣。這篇文章針對此一問題做了很廣泛的探究，並主張大陸應停止惠台政策。大陸惠台政策的政治效應一直是一個見仁見智的問題，人均GDP落後台灣的意義倒是一個新議題，值得探究。

GDP不能反映人民的幸福感

根據行政院主計總處最新統計，台灣2020年經濟增長3.11%，以戶籍人口2356.1萬人計算，人均GDP達2萬8383美元，是一張不錯的成績單。根據大陸第7次人口普查，北上廣深四大一線城市2020年人均GDP分別是：北京2萬391美元、深圳2萬2846美元、上海市2萬256美元以、廣州市1萬94美元。上海人口2487萬，與台灣接近，人均GDP為台灣的79.48%，這說明兩岸經濟的質仍有一段差距。

這篇文章認為，人均GDP落後台灣不利兩岸統一，因為台灣人民很難接受由經濟發展相對落後的大陸統治。大陸需達到三大發達經濟圈（京津、長三角、珠三角）核心城市人均GDP超過台灣；武漢、長沙等內陸經濟圈核心城市人均GDP接近台灣，統一後的治理工作才會比較容易。

首先，用GDP或人均GDP作為經濟實力對比的依據一直存有爭議。就算大陸核心城市人均GDP超越或接近台灣，台灣人民是否就願意接受大陸統治，也可能是一個未知數。兩岸分裂已久，雙方的矛盾不僅在經濟發展程度上，還包括外部國際因素介入，兩岸政治制度、社會價值、集體認同等方面也有一定的差距。不過兩岸終究血脈相連、文化相通，交流、包容與理解對雙方都有利，所以大陸國家主席習近平才要突出以通促融、以惠促融、以情促融的「三融」政策。

這篇文章指出兩岸經濟發展水平的差距，是希望大陸致力於經濟發展，創造有利兩岸接近的條件，這個方向是對的。不論兩岸分合，照顧人民生活，和平發展，追求繁榮，是兩岸政府責無旁貸的職責。

其實人均GDP不能完全反映人民的生活水平與幸福感，還應該參照人類發展指數與幸福指數，才能一窺全貌。根據國際貨幣基金會最新公布2020年的數據：大陸人均GDP為1萬484美元，排名第63，香港4萬6753美元，排名第15，台灣則排名第31。人類發展指數是聯合國開發計畫署根據一國或地區人民出生時的預期壽命、受教育年限（包括平均受教育年限和預期受教育年限）、人均國民總所得等數值計算得出。2020年的排名，大陸第85名，香港第4，台灣非聯合國會員國，根據主計總處的統計可排名第21。

不可小覷大陸政府治理能力

世界幸福指數由聯合國所資助的「永續發展方法網路」，調查全球149個國家和地區，從人均實際GDP、社會支持、健康預期壽命、自由度等方面進行綜合評判。2020年大陸排名第84名，台灣排在第24名，香港排在第77名。從這3項指標都可以看出兩岸在生活水平上的差距，大陸網媒指出經濟水平落差帶來的心理落差會影響統一的意願，不是沒有依據的。

以上的指標還沒有列入政治制度上的差異。根據英國媒體《經濟學人》所編製的「民主指數」，衡量選舉程序與多樣性、政府運作、政治參與、政治文化和公民自由等5項指標，根據民主程度對世界各國評比畫分為「完全民主」、「部分民主」、「混合政權」和「專制政權」4類。台灣排名第11，屬於完全民主國家，中國大陸排名第151，屬於專制政權。

不過，包括台灣在內的東亞新興國家，對民主的認同多建立在政府的效能，而不是法治、權力制衡等因素上；大陸的治理能力，尤其在控制新冠疫情上的表現，可能改變東亞國家的民意認同。換言之，民主未必是政治認同的關鍵，生活素質更重要。

台灣不可小覷大陸的崛起速度與能力，兩岸華人若以民生為重，進行良性競爭，根據具體國情與民族性找出適合的發展道路，未來就會有更多交集融通的可能。