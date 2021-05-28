國人目前期待新冠疫苗如大旱之望雲霓，28日再有15萬劑的莫德納疫苗運扺台灣，此與所需的疫苗相較實屬杯水車薪，對當前的疫情危機幫助十分有限。新加坡《海峽時報》以目前台灣的疫苗施打進度推估，要達到「群體免疫」恐歷時7.4年。台灣在全球的疫苗施打評比中落入後段班中的後段，與之前國際間的防疫優等生形象落差極大。

5月中旬以來台灣每日新增確診數加上「校正回歸」，破300人已成為疫情新常態，參考國外的防疫經驗，「社區感染」後即難以重回日常，除非國人施打疫苗達7成以上，形成「群體免疫」。防疫指揮官陳時中的超前部署，在英國變種病毒面前成為「國王的新衣」，台灣應亡羊補牢，加速取得經世界衛生組織（WHO）批准緊急使用的疫苗或及時推出安全、有效且獲WHO認可之國產疫苗，此不僅攸關當前新冠危機的解除，亦決定台灣能否重開國門與後新冠的世界接軌。

目前全球疫苗供需極度失衡，WHO祕書長譚德塞指出，占全球人口15%的富裕國家手頭握有45%的疫苗，他警告全世界正處於「災難性道德淪喪」的邊緣，此將為全球防疫的致命傷。但國民所得近3萬美元的台灣在防疫上淪為缺疫苗的國家，令國人無法接受，蔡政府將之歸咎於大陸的政治干擾，但CNN直言，台灣疫苗窘境的背後原因遠較兩岸不睦的地緣政治更加複雜。

正當台灣向美國求助無門的情況下，傳來日本考慮釋出雖取得日本厚生省藥證，但目前暫不對日本國民施打的AZ疫苗，將提供給包括台灣在內，處於疫苗不足狀態的國家或地區。日本外相茂木敏充28日特別提到，在2011年的311大地震發生時，台灣對日本的慷慨解囊，將考慮各地區的狀況，以及其與日本的關係等，仔細檢討相關對策。

日本原計畫施打1億2000萬劑的AZ疫苗，但囿於日本政府與供應藥商之間對疫苗血栓等副作用傷害賠償的責任歸屬問題無法釐清，暫時不供應給國民接種。因此，在目前手上AZ疫苗現貨到期前，菅義偉內閣計畫將之轉用於「疫苗外交」。

惟日本政府的「疫苗外交」細節尚待研議，加上目前能釋出多少量仍為未知數。據悉日本將透過COVAX機制提供給發展中國家或地區，其程序將耗費時日，且疫苗出口或轉手，更須保證疫苗的有效、安全及相關副作用賠償的責任釐清，以日本人的嚴謹態度，及陳時中部長對疫苗採購或受贈的安全高標準，日本的AZ疫苗何時能抵達台灣充滿變數，對身陷「新冠危機」的台灣恐緩不濟急。

但畢竟疫苗不是口罩或震災民生救援物資，急也急不得。怪不得阿中部長說，「要早！不然沒有意思了」。因急驚風最怕遇上慢郎中，偏偏日本是出了名的慢郎中。希望此次日本政府不要墨守成規，援台疫苗能加快腳步，駐日代表謝長廷也不要只忙著寫臉書，該動起來了。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授、日本暨東亞研究中心主任）