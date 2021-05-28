台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

新冠肺炎疫情大爆發，確診及死亡人數攀升，偏偏疫苗不夠打，面對第一線防疫人員的辛勞，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及台北市長柯文哲近日先後在記者會哽咽落淚。兩人的眼淚是至真性情流露，還是矯情作秀，其中玄機國人自有評斷。

疫情嚴峻全國進入3級警戒，警方除了忙疫調、協尋失聯者，還要取締外出不戴口罩的民眾與違規營業的八大行業，陸續有基層員警因執勤染疫。陳時中25日在記者會談及此事，斥責不遵守防疫規定者加重社會負擔，想到警察辛苦還染疫，記者會結束前忍不住哽咽。基層員警對陳時中的突然落淚，有人表示感謝指揮官的體恤，也有員警不領情，反批就是指揮中心防疫不力，警察才會被推上第一線染疫。

同樣落淚的柯文哲，則是有感第一線醫護人員不只累還危險，27日在記者會忍不住哽咽地說：「本人也是那個區域出來的，所以……大家就加油啦！撐住！」柯P的同理心眼淚，讓許許多多醫護人員及家眷感同身受，尤其當台大醫院院長吳明賢公開求救，指「台大醫院已經超量無法再收，但急診處仍有救護車送來COVID-19插管須住ICU的患者」，更讓外界深刻感受到出身台大急診醫師的柯P，他的哽咽如此沉重，眼淚既真摯又無奈！

陳時中與柯文哲都不是第一次公開落淚。阿中部長第一次拭淚是去年2月4日主持新冠肺炎記者會時，因專機載回台商檢出第一例確診病患，他提及所有防疫人員如此努力，還是有人確診而哽咽落淚。當時阿中的拭淚畫面感動無數國人，該位確診女台商康復出院時，公開錄音及手寫感謝信，同樣讓人動容。

柯文哲則是2013年決定從政參選台北市長時，因捲進國科會補助弊案，被檢調依貪汙罪嫌約談，面對媒體自覺被羞辱，氣憤難掩數度哽咽，甚至痛批「白癡把國家搞成這樣，我自己來幹算了！」激動落淚畫面成了當天最轟動的新聞焦點，也是柯P第一次在國人面前公開落淚，但沒有多少人感動，因那是柯P自家事，充滿懷才不遇的憤世。

陳時中與柯文哲都是醫師出身，防疫思維卻南轅北轍，兩人的第一次公開落淚都成了新聞經典畫面，而這次先後在防疫記者會公開落淚，阿中部長身為中央防疫指揮官，疫情爆發責無旁貸，面對各界責難，眼淚成分環繞自我情境居多。反觀柯P喊出醫護心聲，為醫護人員加油的同時，澎湃感情擠破淚腺，掉出具情感穿透力的眼淚。

猶太諺語形容眼淚是清洗靈魂的肥皂，對政治人物而言，適時的一滴淚足以洗腦感動人，但不該掉淚時擠出眼淚，不是無能就是矯情。陳時中去年第一次公開拭淚叫人動容，當時台灣的防疫成績傲人，如今疫情幾近失控，單日死亡已增至19人，該哭的是無助的家屬與無奈的醫護，以及第一線執勤人員，此時阿中指揮官的眼淚，只會讓徬徨國人心煩糾結！

（作者為資深媒體人）