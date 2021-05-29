中橫公路開路期間，中製廠派遣攝影師范金玉前往拍攝中橫開路紀錄片。
以吃苦當吃補的開路榮民弟兄們，得在山勢險峻的山壁上，透過簡陋的棧道移動，並且得用上大半天的時間，在山壁上吊掛、鑿孔、埋設炸藥，待炸藥設置完成後，便是點燃炸藥的關鍵時刻，接著，就把一天剩餘的時間時間，全都留給炸開的落石粉塵。
榮民弟兄們一天的工作，這才告一段落。
隔天一早上工，先要清理已經落定的石塵後，再繼續埋炸藥、炸山壁的周而復始險峻循環。
這段紀錄片，後來被中製廠在民國49年發行的電影《合歡山上》採用部分片段。
范金玉簡介：1929年5月出生於山東省濰縣。1949年隨青年軍208師從青島撤退來臺。 1955年，進入位於北投的中國電影製片廠，任職技術科擔任攝影，拍攝大量新聞、紀錄片與軍教片。1963年與高翠萍結婚，育有一女一子。
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