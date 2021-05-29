與吃苦當吃補的開路榮民弟兄們合影。第一排中間小平頭為范金玉。（作者提供）

中橫公路開路期間，中製廠派遣攝影師范金玉前往拍攝中橫開路紀錄片。

以吃苦當吃補的開路榮民弟兄們，得在山勢險峻的山壁上，透過簡陋的棧道移動，並且得用上大半天的時間，在山壁上吊掛、鑿孔、埋設炸藥，待炸藥設置完成後，便是點燃炸藥的關鍵時刻，接著，就把一天剩餘的時間時間，全都留給炸開的落石粉塵。

榮民弟兄們一天的工作，這才告一段落。

隔天一早上工，先要清理已經落定的石塵後，再繼續埋炸藥、炸山壁的周而復始險峻循環。

這段紀錄片，後來被中製廠在民國49年發行的電影《合歡山上》採用部分片段。