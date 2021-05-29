世事變幻，時常難料。如今美國新政府裡裡外外，緊鑼密鼓，給人要給世界帶來新氣象的感覺。拜登與習近平在農曆新年除夕的越洋通話，如同一股暖風，似要軟化僵硬的中美關係。這自然也促使人們發自內心地期待兩岸關係能趁勢冰雪消融，春暖花開。

中美面臨睿智應對挑戰的挑戰

拜登入主白宮之初，筆者認為中美將步入戰略共生。在拜登執政近兩個月的今天，儘管其對華戰略尚未確定，但大方向似未偏離中美戰略共生。在一片國內政治喧囂與國外政策鼓噪亂象之下，實際姿態已不是刀槍相向，而是弱冷對抗了。常識決定了中美兩大國不能迎頭相撞，導致兩敗俱傷並殃及池魚。美國終究不能指望征服中國，中國也不可能取代美國。兩國只能妥協，在超越政治制度和意識形態差異的基礎上，謀求和平並存、發展繁榮。

在拜登政府外交清單上，中國被列在第一，美國各界所思所想所論也總是離不開中國。原因是中國發展太快、中國很特殊、中美接觸面廣。然而，人們容易被這種喧囂所迷惑，中美衝突沒那麼嚴重、中美對抗被誇大了、中美關係是可塑的。美國真正的危險是俄羅斯，雙方隨時可能正面交手。眼下，西方對俄制裁未了，俄烏衝突已然再起，一旦俄烏開戰，美俄必將直接對抗。美俄深陷傳統地緣政治矛盾，亞歐戰略格局再度成為焦點，中美矛盾將被擱在一邊。僅此一端即可見中美戰略關係有很大改善空間。美國拉歐盟、東盟共同對抗中國的策略也不順意，盟友需要的是和平發展與戰略平衡。美日印澳四國峰會開得也很曖昧灰暗。

是故，拜登政府目前是在一邊採取策略行動，一邊謀劃對華戰略。這是客觀環境與條件決定的，美國隨心所欲地制服強大競爭對手的時代已一去不復返。美方已無力大打出手，而須採用穩準狠的策略。例如中美貿易戰，拜登政府一站二看三邁步，不敢輕易出台新對華貿易政策。唯一發狠的是在科技方面，不斷收緊政策，對華為等企業、5G、人工智能的做法如同科技冷戰一樣。

然而，鬧騰歸鬧騰，還得向前看，中美商定啟動高層接觸對話。布林肯很保守低調，稱之為一次性對話，否認其戰略對話性質。這其實是說給國內聽的，美國社會仍彌漫著懼怕和對抗中國的情緒，尚難接受戰略對話這樣的轉變。但事實上，中美2+2高官會不僅有戰略對話性質，也是安排一攬子戰略對話的工作會晤。對話是為了好好地談問題，總要先亮明雙方立場，找到切入口，再一步步談下去。相信在拜登心目中，美國須有大格局、大博弈、大戰略，他需要這樣的歷史定位。世界需要戰略穩定，大國外交須動真格，不能像演戲那樣奏過門、走碎步、甩水袖。高官直接接觸有助於建立高層溝通管道、設立對話框架、準備最高層會晤。

中美2+2會談是開端，而不是終端，它將開啟艱難的博弈進程。中美矛盾就擺在那裡，交鋒不可避免，交鋒也是互動。坦直的會談不會否認分歧，而是彌合與超越分歧，尋求並達成共識。可以預料，在未來的對話中，美方將不改舊習，主動挑刺，實則是勉為其難，以攻為守；中方貌似只有招架，實則步步為營，成竹在胸。美方不能不說，但能做的很有限。中國不能不做，要說的也很有限。在香港、台灣、新疆、西藏問題上也一樣，美方是一定要說三道四的，中方也堵不住美方的嘴，但美方清楚邊界在哪里。有些事情說歸說，做歸做，美方很難付諸行動。以台灣為例，美方不斷插手，島內也有人配合，但中國大陸一動真格的，美台雙方都神經緊繃。又如新疆問題，美方喊得很響，實則啥都做不了，只是借題發揮、亂放空炮，證明自己維護了價值觀。其實，干涉也好、作秀也罷，有一點是美方很清楚的，就是世界上的大事情，得與中方商量著辦，否則辦不成。

兩岸回暖不意味著春暖花開

今年大陸兩會上李克強總理所做《政府工作報告》涉台部分的內容，有三個重點。第一個是闡明大目標與大原則，即堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。這裡的大目標是推進兩岸關係和平發展和祖國統一。二者有基本聯繫，就是兩岸關係和平發展是祖國統一所需，是必要的、有利的階段與基礎。但二者並不是一回事，祖國統一可以涵蓋兩岸關係和平發展，但兩岸關係和平發展不足以涵蓋祖國統一。換句話說，即使沒有兩岸關係和平發展，我們也必須實現祖國統一，因為從根本上說祖國統一是不講條件、不講方式、不講代價的。

《政府工作報告》把一個中國原則與「九二共識」一起提出來，揭示了對台工作的根本前提和兩岸交流的政治基礎，同時也是闡明「九二共識」的核心是一個中國原則，任何偏離這個原則的立場、觀點和行為，都是不能接受的。第二個是明確我們面臨的重大鬥爭任務，這就是高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。統一與分裂的矛盾是客觀存在，也是突出現實，形勢是嚴峻複雜的，我們絕不能視而不見或漠然回避，而是必須保持清醒頭腦、清醒認識，對「台獨」分裂陰謀與行為要堅決鬥爭、堅決制止、堅決打擊。第三個是明確要努力做好和完成的正面重要任務，這就是完善保障台胞福祉和在大陸享有同等待遇的制度和政策，促進兩岸交流合作、融合發展。這裡包含三個方面的內容，一是關乎保障台胞福祉和待遇的制度和政策，要加以完善；二是兩岸交流合作要加以促進；三是兩岸融合發展要加以促進。這些都是有益於台胞的，有利於兩岸關係和平發展的，有助於走向和平統一的，所以可以說是兩岸同胞同心共創民族復興美好未來。

較之去年《政府工作報告》涉台部分，今年有三個突出特點，一是結構更宏大、完整，先講明大目標、大原則，再擺出兩方面的大任務，而去年突出的是反獨任務；二是用意上有開宗明義宣示立場的意味，台灣當局只有回到一個中國原則和「九二共識」，才可能實現兩岸關係和平發展；三是沒有再用「團結廣大台灣同胞共同反對台獨」，表明我們對島內社會變化的認識和判斷改變了，對國家認同現狀是清楚的，反獨鬥爭操之在我，責無旁貸。

台灣方面對兩岸「春暖花開」有期待是好事情，客觀上不是沒有春暖花開的可能性。在民間往來交流層面上，兩岸回暖是指日可待的，疫情過去一定熱起來、擋不住。這不是單方面的，也不是口頭表示就能實現的，要看台方的種種限制會不會及時鬆綁。只要台方不放鬆政治管束和借法阻撓，恐怕很難恢復真正的民間交流。從內外環境條件來看，也出現了有利於回暖的跡象，尤其是美國拜登政府的姿態。但是，回暖不等於一定花開。自然界的春暖花開是一種常態，遇到寒春花就開不了，說明要暖到一定程度才行。

對兩岸交流而言，人們期待的「春暖花開」就是兩岸復談。這個「花開」是不能用民間往來替代的，它必須滿足《政府工作報告》所申明的前提條件——一個中國原則和「九二共識」。大家都明白卡在哪里，出路就是解鈴還須系鈴人。現在的形勢很清楚，外部環境和條件已變，解決難題的時機到了，蔡英文當局須丟掉幻想，拿出決斷。回到一中立場，退一步海闊天空，否則將會遭受大陸堅決遏制，也會在中美之間受到雙重擠壓。這是蔡當局必須思考的大問題。我們還要看蔡當局做什麼、怎麼做。她必須謹慎處理所謂「修憲」問題，擺脫「台獨」狂躁症，要拿出實際行動來，光說不練不行。回到一中，民進黨可以有自己的表述方式，只要民進黨有心改變，不愁找不到可接受的表述方式，應該有智慧找到正確和準確的表達方式。只要民進黨回心轉意，放棄執念，不掙脫一中框架、不分裂國家，兩岸就能維持現狀、維持關係、維護和平。

連續兩年的《政府工作報告》涉台部分，都沒提「一國兩制」。這表明中共中央認識到「一國兩制」因香港亂局而受到嚴重困擾，不提比提更好。倒不是因為擔心台灣社會反彈，而是因為它是未來爭取實現的目標，不一定在年度工作報告裡重申。另外，有識之士一再指出，民進黨當局故意把「一國兩制」與「九二共識」混為一談，欺騙台灣民眾，大陸官方沒有必要繼續給它做文章的機會。在筆者看來，不管「一國兩制」在香港的發展如何，都不是民進黨及其執政當局破壞兩岸關係的理由，因為他們一不認同一中，二不接受「一國兩制」，完全沒有資格和條件談論「一國兩制」與台灣的關係。他們一直指責大陸說，「一國兩制」是對台灣的矮化。既然如此，他們批評大陸改變了香港的「一國兩制」，豈不是在為大陸操心？

二〇二〇年，全國人大頒佈了香港國安法，它落地實施的情況有目共睹，確保了香港社會的安定。現在全國人大又高票通過了關於完善香港選舉制度的決定，

這將更有效地確保香港「一國兩制」行穩致遠、長治久安。有了香港國安法和「愛國者治港」，香港一定會輕裝上陣、大步前進，走向繁榮昌盛的美好明天。至於台灣看大陸這一重大舉動，估計台不可能有客觀的認識和公正的評價。這樣也罷，中央政府徹底解決香港問題是意志堅定的，涉及香港管制權，豈能顧忌台灣怎麼看、怎麼想、怎麼說。反過來看，在政治上從香港獲了利的民進黨當局，不僅無權對香港事務說三道四，還因鼓動、支持、資助暴亂而對香港欠下了一筆債，必須反省並還債。（作者為上海東亞研究所副所長）

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