台灣新冠肺炎疫情自諾富特破口爆發本土感染後，一發不可收拾，當中尤以萬華地區最早開始社區傳播，在指揮中心不斷強調「萬華活動史」、前獅子會長在萬華有「人與人的連結」後，媒體更加瘋狂渲染，一時之間到萬華賣葡萄、拿竹筍、吃鵝肉，甚至連經過萬華都會染疫，彷彿病毒源頭就是萬華，更有媒體以「萬華病毒」來歧視、攻擊萬華！

原以為這是媒體行為，卻沒想到政府自己也帶頭霸凌，在隱瞞了許多天後，直到有萬華居民看醫生被告知健保卡被註記「高風險地區」而被拒診，才揭露政府的行為。雖然指揮中心表示5月29日之後會依法刪除註記，但這個註記早從5月15日就開始，為何指揮中心不敢一開始明說？直到被揭發才說隔天就刪除？

之後是否真的會完全刪除？霸凌萬華就是撕裂族群，民眾如何再信任政府？

而政府這波霸凌潮，意義十分明顯！這段期間萬華已經在風口浪尖為「3+11」開疫情破口的范大立委揹起黑鍋、為帶頭室外群聚「拆籃框」的桃園市長轉移焦點、也為疫苗政策失當的蔡政府擋下子彈。

更甚者，這波社區感染更重創了雙北市長的防疫能量、政治聲量，反正只要地方與中央意見不同，就端出傳染病防治法這塊令牌鎮壓，累癱地方、權歸中央。待疫情緩和、疫苗抵達後，中央再跳出來接受掌聲，再造新神！但在算計的背後，受傷的卻是被族群撕裂的台灣人民，請問蔡政府於心何安？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※