2021年二月三日，美國國務院發言人在例行記者會上被問到美國是否堅持一個中國原則？發言人明確表示美國民主黨政府將遵循一個中國原則。這是美國國務院發言人重申美國政府在中國問題上的原則立場。

中美兩國建交後，一個中國的原則是紅線。美國歷屆政府在一個中國原則問題上，沒有絲毫的改變。但是，堅持一個中國的原則，如何處理台灣問題，美國歷屆政府做法各不相同。美國民主黨政府在台灣問題上會採取怎樣的行動呢？

美國對台政策始終保持戰略模糊空間。一方面，美國承認一個中國的原則，另一方面，不斷強化與台灣的官方關係。更重要的是，中美建交後，美國國會立即通過強化與台灣關係的法律。到目前為止，美國通過台灣問題的法律多達20件。美國國會不僅專門就台灣問題制定法律，而且在美國國防授權法等法律中增加有關台灣問題的內容。

美國在處理台灣問題上的做法，使得中美兩國圍繞著台灣問題戰略利益博弈變得日益複雜。美國試圖利用台灣問題牽制中國，而台灣民進黨執政當局則充分利用美國的戰略政策，不斷地尋求台灣獨立的機會，企圖借助於美國的對華政策為台灣獨立創造條件。

中美關係實際上已經陷入僵局。儘管中國大陸一些決策者試圖借助於經貿關係，緩和中美兩國緊張關係。但是，正如人們所看到的那樣，美國在處理台灣問題上始終是「橋歸橋路歸路」。

美國當然希望與中國大陸保持經貿關係，從中國大陸獲取更多的商業利益。可是，美國過去不會、現在不會將來也不會放棄台灣。因為台灣是美國牽制中國的重要抓手，台灣也是美國遏制中國的戰略橋頭堡。

台灣民進黨執政當局拒不承認一個中國的原則，中國大陸在處理台灣問題上不得不投鼠忌器，考慮到台灣同胞的切身利益，不願意通過非和平的方式解決台灣問題。

美國台灣政策大體上包括以下內容：第一，始終保持模糊的空間，口頭上承認一個中國的原則，可是，在實際行動上不斷強化與台灣的官方關係。第二，美國試圖把台灣變成戰略橋頭堡和不沉的航空母艦，一方面利用台灣監視中國，另一方面試圖利用台灣顛覆中國。第三，美國在台灣問題上當面一套背後一套，目的就是要等待時機，一旦中國大陸發生混亂，美國可以支持台灣宣佈獨立。第四，美國以所謂的維持現狀，為台灣民進黨執政當局宣佈台灣獨立爭取時間。一旦台灣民進黨执政當局有機會通過公民投票的方式宣佈獨立，美國將會在第一時間承認台灣是一個主權國家。第五，美國之所以強化對台灣的軍售，一方面是為了獲取更多的商業利益，另一方面也是為台灣民進黨執政當局撐腰打氣。由於海峽兩岸軍事實力對比差距越來越明顯，因此，美國試圖通過向台灣出售先進的武器，確保台灣民進黨執政當局以及其他台獨勢力繼續謀求台灣獨立。如果民眾認為台灣獨立遙遙無期，那麼，美國利用台灣遏制中國的戰略，也就徹底失去了實質意義。正因為如此，美國通過向台灣出售武器並且定期在台灣周邊舉行軍事演習，向台灣民眾傳遞明確的信號，那就是美國支持台灣「維持現狀」。但是，維持現狀不是目的而是手段，目的就是要最終實現台灣獨立。

中國大陸並非不了解美國在台灣問題上的戰略決策。中國大陸始終強調，台灣問題是中國的內政，不容他人干涉。正是由於中國大陸外交宣言與實際行動存在一定的落差，美國才會繼續強化與台灣的官方關係。

美國國會不斷通過有關台灣問題的法律，從而使台灣問題顯得非常怪異。美國一方面承認一個中國的原則，可是另一方面，公然武裝中國的一個地方政府。美國一方面聲稱希望看到台灣海峽和平穩定，不允許任何一方採用非和平方式解決問題，可是另一方面，卻明火執仗，支持台灣民進黨執政當局鼓吹台灣獨立。美國一方面要求大陸必須保持克制，可是另一方面卻不斷地增加對台灣的軍售，從而使台灣民進黨執政當局產生錯覺，以為美國在關鍵時刻會支持台灣獨立。

台灣立法機構民意代表多次就美國是否會出兵支援台灣的問題發生爭吵。可是，美國政府從來沒有公開表態，拒絕出兵支持台灣獨立。可以這樣說，正是由於美國的言行不一，才使得台灣問題變得日益嚴峻複雜。

大陸民眾在和平解決台灣問題上越來越失去耐心。一些大陸民眾主張，國家應當制定國家統一法，制定解決台灣問題的時間表，早日實現國家統一。這充分反映出台灣問題的緊迫性，同時也反映出台灣問題的敏感性。

大陸決策者並非不了解多數居民的意見，可是，大陸決策者始終認為，在解決台灣問題上不能操之過急。如果為了解決台灣問題而解決台灣問題，那麼，有可能會付出巨大的代價。或許台灣民進黨執政當局特別是台灣地區領導人正是看到了這一點，因此，根本不在乎大陸的對台政策。台灣島內彌漫著仇視大陸的氣氛，台灣民進黨執政當局採取一切方式，惡化海峽兩岸關係。台灣行政部門負責人到目前為止仍然把病毒稱之為「武漢病毒」，其險惡用心昭然若揭。在這樣的政治氛圍下，如果大陸仍然等待台灣民進黨執政當局的主要官員回心轉意，那麼，無疑是與虎謀皮。

大陸必須充分意識到，一個中國的原則不僅寫在中美兩國建交公報中，同時也體現在海峽兩岸的基本法中。既然一個中國的原則是普遍共識，那麼，就有必要採取實際行動重申一個中國的原則，讓一個中國的原則貫徹落實。

筆者的建議是：首先，大陸應當通過發佈白皮書的方式，全面闡述一個中國原則立場。在一個中國原則問題上，不允許有任何錯誤的表述。

一九九二年為了改善海峽兩岸關係，兩岸曾經在一個中國原則基礎之上，為解決海峽兩岸「事務性問題」達成協議。但是現在看來，一九九二年達成的默契不是否定一個中國原則，恰恰相反，是為了堅持一個中國的原則。

因此，大陸應當主動發佈白皮書，一方面強調一個中國原則的基礎，明確表示一個中國的原則就是「中國」。在處理海峽兩岸內部「事務性問題」上，可以使用「中國」「台灣地區」和「大陸地區」的概念。

事實上，台灣制定的許多法律都採用「大陸地區」的概念。但是，在國際事務上，必須堅持一個中國原則核心內涵就是中華人民共和國。如果在一個中國的表述問題上仍然採取模糊的態度，為了所謂海峽兩岸談判空間，而不敢進一步明確一個中國原則的內涵，那麼，台灣民進黨執政當局以及台灣島內的一些政黨就會大做文章，一個中國的原則就會被徹底架空。

中國國民黨之所以強調一個中國各自表述，實際上就是濫用一九九二年達成的共識，把「事務性會談」中各自表述擴大到所有領域。這是不可接受的。大陸有必要明確表示，一個中國的原則不容挑戰，一個中國的原則在處理海峽兩岸「事務性問題」中，指的是「大陸地區和台灣地區同屬一個中國」。在處理國際事務方面，必須按照聯合國通過的有關決議，強調中華人民共和國政府是代表全體中國人民的唯一合法政府。

第二，大陸在處理海峽兩岸關係問題上，把一個中國原則作為處理台灣問題的紅線。任何國家、組織或者個人，如果挑戰一個中國的原則，中國必將予以制裁。

一個中國的原則是處理台灣問題的紅線。海峽兩岸交往過程中，可以採用「大陸地區」和「台灣地區」表述。台灣居民持有效證件，可以在大陸訪問學習和工作。由於台灣民進黨執政當局拒不承認一個中國的原則，因此，海峽兩岸對等交流被迫中斷。大陸為了確保台灣居民的利益不受損害，制定了一系列台灣同胞、台灣企業與大陸同胞、大陸企業享受同等待遇的政策，大陸實際上是通過這種特殊的政策「接管」了台灣。

台灣通過發展半導體產業，實現經濟穩定增長。這是難能可貴的。但是，正如人們所看到的那樣，正是由於台灣經濟相對單一，台灣半導體產業發展面臨邊際效用遞減的問題，因此，台灣企業才會投資大陸，通過擴大在大陸市場份額，實現可持續增長。這是台灣企業家高瞻遠矚戰略決策的具體表現，也是海峽兩岸經貿關係發展的具體成果。

但必須指出的是，台灣市外向型的單獨關稅區，台灣經濟具有非常明顯的「海島特徵」。台灣民進黨政當局在處理海峽兩岸經貿關係問題上之所以背過身去，就是因為台灣民進黨執政當局意識到，歷史上台灣拒絕與大陸交往仍然實現經濟增長。在全球經濟一體化的大背景下，台灣失去大陸這個重要的市場，仍可保持經濟穩定。這是因為台灣經濟規模相對較小，台灣已經形成全球化的戰略佈局，完全失去大陸這個市場，對台灣許多企業來說，就意味著失去唾手可得的商業機會，可是，對台灣民進黨執政當局來說，為了達到自己的政治目的，寧願拋棄大陸市場。

台灣民進黨執政當局的所作所為，實際上就是通過切割海峽兩岸關係，達到台灣獨立的目的。如果過分誇大海峽兩岸經貿關係發展對國家和平統一的作用，或者過分誇大台灣經濟體對大陸市場的依賴程度，那麼，在處理海峽兩岸關係問題上就會作出錯誤的決策。政治和經濟適當分離，對於處理海峽兩岸關係有益無害。經濟交往必須遵循市場經濟規律，而政治問題卻沒有任何談判的餘地。大陸在處理海峽兩岸關係問題上，必須堅持實事求是，必須堅持以我為主，因為只有這樣，才能在極其複雜中美關係中，找到解決問題的鑰匙。

總而言之，中國在處理台灣問題上應當發佈白皮書，全面闡述一個中國原則的內涵和外延，讓美國朝野意識到，一個中國原則立場不容談判。在處理海峽兩岸關係問題上，大陸堅持一個中國的紅線，強調底線思維。如果台灣民進黨執政當局拒絕一個中國原則，大陸不能自說自話，而應該採取實際行動，接管台灣。事實上，中國人民解放軍空軍已經採取實際行動，部分「接管」台灣的領空。如果台灣民進黨執政當局一意孤行，繼續在台灣獨立的道路上狂飆突進，中國人民解放軍將會採取進一步行動。（作者為中南財經政法大學教授）

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