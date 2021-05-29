民間「自救」採購疫苗的動作聲勢越來越大，直接衝擊蔡英文防疫團隊威望！事實證明若民間能「自救」完成採購疫苗，這無疑打臉蔡英文過去一年空喊超前部署口號。買不到疫苗的無能，不就是擺在全民的眼前！

佛光山聚集海外會眾自行集資捐50萬劑嬌生疫苗來台，另外鴻海集團、永齡基金會創辦人郭台銘則積極與上海復星溝通，希望可以順利採購輝瑞（BNT）疫苗。不知道衛福部會不會阻擋民間「自救」？當民間力量正在全面啟動，可以看見人民無奈面對蔡英文的防疫無能，人民只能採自救超前部署保命。

追根究底，面對這次擅自變更飛行機組員居家隔離檢疫規定由「5+9」降為「3+11」惹禍。死亡人數已超越2003年SARS風暴，不妙的是，這波疫情死亡人數還在持續上升趨勢。

面對防疫壓力何時爆？民間掀起「自救」採購疫苗潮，希望指揮中心能開方便之門，請以蒼生為念，讓民間採購的疫苗能順利來台施打，千萬不要阻擋！

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