在一片呼籲、怒吼，吶喊著台灣沒有疫苗、需要疫苗的時候，民進黨回擊的方式非常簡單，就是玩弄文字遊戲，施展「話數」。

誰說「沒有」疫苗？我們不是已進在施打疫苗了嗎？

我們不是已經來了70萬劑嗎？

今天不是已經又拿到15萬劑莫德納疫苗了嗎？

他們故意迴避「大數字」，玩弄「小數字」。

大數字——台灣有2300萬人；

小數字——已經有了80餘萬劑。

這就好像我們到餐廳點菜，明明是點了滿漢全席，枯候半天，才慢慢吞吞上了個開胃小菜，然後理直氣壯地說，我們這不是已經上菜了嗎？

大數字——78人死亡；小數字——只有1%。

陳時中不知道，在死者家屬心中，1%中的每一個人，都是他們的100%。

人命關天的事，對民進黨來說，都不過是冷冰冰的「小數字」，對得起當初選他們的817萬「大數字」，對得起全台灣2300萬人的「大數字」嗎？

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