陳時中向蔡英文報告疫情時，在桌子底下偷偷脫下鞋子，各家解讀不同。有人說這顯示出陳時中不懂禮儀、沒有教養；有人說這表示陳時中信心滿滿；有人說這表示蔡英文對陳時中的完全信任。各有所見，但都未能真正點出妙處。

首先，從陳時中個人生活習慣來說，本來就不是很注重儀節的人，除非是要拍宣傳的封面照，會刻意著重形象，否則向來都是率性而為、無所顧忌的，這點，從前一陣子網路流傳的「摳鼻孔」照片，可以作為印證。你可以說他不懂儀節、缺乏教養，當然也可以說他率性自然、瀟灑自在，但這不是重點。

重點在哪呢？在地點，在場合。這地點是在總統府，是下屬向長官報告的場合。陳、蔡兩人對面而談，蔡英文當然不可能看到陳時中脫鞋，陳時中也不可能故意在桌子底下脫鞋以表現出其自信。由此，可以斷定他就是習慣性的動作，不必擴大解讀，至於這樣的習慣性動作該如何評價，就完全依評論者的好惡作決定了。

真正該注意的是，在總統府之中，在與總統會面之際，這不是任何人可以偷拍、敢於偷拍的地點及場合，和「摳鼻子」的亮相於鎂光燈下不同；因此，這可以肯定是從攝影錄像的鏡頭中擷取出來的。

總統是何許人？她與下屬會談的照片，如欲公開發布，必然是經過篩檢的，不可能隨隨便便就將這「不雅」的照片流傳出去，廣布周知。因此，這張脫鞋照的流出，必然是在總統府認可之下，甚至是刻意流布的。

為何總統府要刻意流布這樣的照片？當然是企圖借這張照片凸顯出陳蔡兩人的密合無間，在總統面前都敢脫鞋子、露臭腳，可見兩人之如魚得水。近兩周以來，陳時中因抗疫不力，被媒體叮得滿頭都是疱，撤換指揮官的傳聞藉藉，蔡英文是借此宣示，至少到目前為止，她還是信任陳時中的，連脫鞋露腳的無禮行為都可忍受，其他的更不用說了。當然，其言外之意，也在提醒陳時中，別以為可以如此志得意滿，要知道，你的一切舉止，都在我的掌握之中，好自為之吧。

據說清朝的雍正皇帝，查伺百官言行甚嚴，常派出「血滴子」監視群臣。有一次，四個官員聚合打麻將，打到一半，竟發現丟失了一張「二條」，只好罷戰。隔日雍正召見主人，詢問他昨日做了什麼事？大臣不敢隱瞞，從實招出。雍正不慌不忙，掏出了一張「二條」，嚇得大臣膽顫心驚。這張照片，就是雍正的「二條」，就是雍正的「血滴子」。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※