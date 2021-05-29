蔡英文在臉書貼出一張與衛福部長陳時中見面的側拍照，被網友發現陳時中似乎脫掉右腳的鞋子，讓腳底出來透透氣。不知蔡總統的御用攝影師是故意的還是無意的，讓堂堂中華民國衛福部長洩了底。不免讓人聯想到不久前有張照片，有記者不知有意還是無意地捕捉到部長大人脫口罩挖鼻孔的滑稽鏡頭。

最近天氣悶熱，腳底容易出汗，鞋子穿久了，就會有「臭腳秀」（台語「臭腳嗅」）。一般講禮貌、有修養的的人，絕對不會在客人面前，或者會議中脫鞋子，免得臭氣熏天，讓別人感到不舒服；更何況是在一位女士兼總統兼直屬長官前偷偷脫鞋，簡直是不可思議！

當前綠營政客中，曝光率最高的，首推陳部長。他的言行舉止自然會被民眾用放大鏡檢視。即令造成防疫最大破口的機師3+11隔離政策，已被媒體證實是出自陳部長親自拍板的決定，外加因疫苗不足不及時讓死亡率攀升至1%，依然無法動搖黨主席對他的堅定支持。面對媒體詢問，他依然面不改色地指責：中國是導致台灣無法順利且及時購買到BNT疫苗的絆腳石；中國國產的疫苗，台灣人寧死也不會用等語，讓民眾見識到「鐵人部長」的狼心如鐵、剛愎自用。與歷屆衛福部長比較起來，還真是前無古人、後無來者。

某媒體名嘴對陳部長的「臭腳秀」是這樣批評的：敢在蔡總統面前脫鞋脫成這樣，代表陳時中對自己還是「信心滿滿」。

曾擔任牙醫的陳部長，雖然缺乏流行病醫學專業，但是由於屢次出錢出力幫蔡英文贏得大位，被蔡總統慧眼識英雄，拔擢出任國家級衛福部長，自然是力挺到底─任何企圖拉陳部長下台的人，都是在挑釁她的領導威信。也難怪陳部長始終「信心滿滿」，有恃無恐。

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