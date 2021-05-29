5月28日陳時中記者會公布「北市目前專責病房還有682個空床……」，台北市長柯文哲衝冠一怒冷批「中央不要坐在辦公室看數字，到急診室外站一下就知道現況了，不知道這數字從哪來的」的確，眼下疫情瀕臨失控邊緣，陳時中再怎麼淡定，恐怕也無法安撫台灣人的焦慮。

中央疫情指揮中心公布全國確診數、專責病床數、死亡人數經過多日來的「校正回歸」，掌握的數據與現況天差地遠，就更別提急急如律令的快篩、隔離收治的「類方艙」，以及關鍵疫苗屢屢跳針「不知道疫苗已經上飛機了」。有媒體披露官方內部消息，半年前提報快篩備量、演練社區感染應變計畫全被否決。眼前一切亂象說明過去一年多來指揮中心耽於防疫泡泡虛榮，毫無備戰警覺。

面對外界對防疫破口的責難，陳時中在立法院民眾黨團究責質詢時鬆口，民進黨立委范雲強烈建議華航機組人員防疫規範調整為3+11，會議主持人是副指揮官陳宗彥。奇怪了，當初部桃醫院破口沒人究責，華航諾富特破口看樣子要陳宗彥一肩扛了，難道這個決策是陳宗彥獨斷獨行，范雲、陳時中作壁上觀？隔日，陳時中又改口，陳宗彥當時未出席決策會議，阿中部長，你累了嗎？

須知，5月初華航諾富特防疫旅館違反分艙分流規定，兩個多月前就遭檢舉，陳時中推說「公文不會跑得比病毒快」；金門縣政府防堵疫情延燒要實施機場快篩站，陳時中一紙撤銷公文六百里加急喊卡，指揮中心的官威可是跑得比病毒還快啊。華航疫情怎麼破口的？阿中部長，你真的累了！

25日，美國AIT處長酈英傑就是相信台灣疫情控制好棒棒，所以疫苗資源分配的優先順位才會滯後；同一日美國Time評論台灣是「全世界最會吹牛的新冠肺炎防疫」，如果民進黨政府還在大內宣說是假新聞，如果連美國人都存在天差地別的兩種誤判，陳時中難道沒有錯失救命黃金期？是累了嗎？還是糊塗了！

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