從2019年底迄今，新冠病毒全球確診人數接近1億7000萬例，超過350萬人死亡。對於每一個人，這是生命安全的真實威脅；對於各國政府，它是執政能力的嚴峻考驗。更深層觀察，政府因應重大安全威脅的決策選擇，更透露主政者真正的內心思維。

台灣防疫破功，彭博社和時代週刊等國際著名媒體，最近接連以「性感茶、獅子王及台灣失落的天真」、「虛假安全感及小私密茶如何攻破台灣的新冠疫情防線」等標題，報導台灣的決策錯誤、自滿吹擂、疫苗短缺、低篩檢率，字裡行間除了幽默戲謔，還不忘強調：台灣疫情大爆發是遲早的事，而這一天終於到來。

這是外媒旁觀者清？答案顯然是否定的。台灣的防疫政策與表現，外國媒體此前多次讚揚肯定，小英還曾經被視為成功防疫領袖之一。這是台灣當局者迷？答案似乎也未必盡然。普篩的重要性、疫苗的關鍵性、防疫出現破口、超前部署欠周……，這些聲音幾乎從防疫的第一天就在台灣內部出現，只是每天也都慣性地淪為狗吠火車。喜鵲遠比烏鴉討喜，更何況藍綠長期惡鬥、網軍出征寸草不生？執政者以集體迷思左右決策，政治始終戰勝科學。台灣防疫於是宛如溫水煮青蛙，沉浸於舒適圈卻對疫情惡化缺乏真確感知。

台灣的整體防疫作為，簡直就是宏都拉斯的喬盧特卡橋（Choluteca Bridge）故事翻版。該橋被視為針對強大天災設計的20世紀全球傑出工程，1998年颶風過後許多橋梁受損，喬盧特卡橋卻依然完好屹立；然而，由於河流已經改道，它卻尷尬地成為「通往無處橋」。台灣疫情急竄，疫苗卻嚴重短缺，再多的口罩和眼淚都無補於事。防疫不能掌握問題全貌與重點，墨守成規缺乏靈活彈性，固執定見拒絕調整改變，昔日的解答終於造就今天的困境。

環看現今世界各國，有些疫苗接種率較高的國家漸能管控疫情，甚至已在規劃疫苗護照、恢復課堂教學和重啟工商百業，生活重返常態指日可待。反觀台灣，疫苗杯水車薪，普篩遲遲不做，三級警戒延長，店家生意重挫，醫護量能更已瀕臨極限。驀然回首，我們好像正在步入歐美國家抗疫初期。台灣行動支付普及率號稱6成，街坊市場購物卻仍多傳統接觸交易，疾管家不管健康碼，確診者足跡如《天龍八部》裡段譽的凌波微步。疫苗不能及時大量施打，疫情根本無從樂觀。

新冠疫情大敵當前，網路寫手依舊忙碌於反串帶風向，蔡英文也主帥親征發動「中國阻撓疫苗採購」的認知作戰。豈料網友飽經戰火洗禮已非吳下阿蒙，不但抓包揪出反串大將，還以「妳跟美國買軍火大陸都無法阻止，怎可能阻止妳買疫苗」，反嗆老想撿槍的「戰略溝通」大師。

歷史通常以不同時期事件的相似情節，對人類發出重要警示。西元1453年5月29日，東羅馬帝都君士坦丁堡被鄂圖曼帝國攻陷。傳聞在首都陷落前幾天，城中熱烈辯論的議題卻是天使們的性別。歷史對台灣主政者發出清楚警示：庶民百姓目前迫切需要的是接種疫苗，不是口水戰或認知作戰；施打疫苗也不是煎熬苦撐等到8月，而是愈快愈好。

(作者為台灣安全研究中心副主任)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※