台灣新冠疫情愈演愈烈，引發各方關注，不過比起美國、日本或印度這些更為慘烈的國家，台灣的疫情確實還不算嚴重，所以這些國家難以產生同理心也是可以理解的事，畢竟他們對疫情的應對本身也是一場災難。

可惜台灣官方並不這麼想，他們依然迷信所謂的西方，將希望寄託在於美、日的支持之上，即便大陸國台辦主動提出供給疫苗，也不想給予任何積極的回應。對他們來說，最大的挑戰不是日趨嚴重的疫情，而是自己的政治利益。至於誰最有可能傷害他們的政治利益，現階段當然就是中國大陸，因此，他們的思維就是對內展示自己拒斥大陸的「嚴正」立場，生怕大陸對台「認知作戰」有獲勝的可能。

在綠營政客的眼中，大陸的一切行動，都只是想改變台灣人對大陸的觀感，進而影響民意趨勢。他們不會去思考的是，民意如流水，如果自己做不好，只憑宣傳機器來帶風向，最終也不會得到人民的認同。要知道，現今已是資訊流通高度便捷的時代，大家都有自己的管道去了解真相，一時的洗腦最終只會以更加暴風驟雨的方式遭受民意的反噬。

事實上大陸也很有誠意，一些地方機構如福州、廈門紅十字會就表示願意向金門、馬祖捐贈疫苗，試圖避開兩岸政治爭議，但依然被陸委會拒絕。這也不算最荒唐的，因為就連郭台銘想透過民間商業管道採購，也同樣不得其門而入。

民進黨人的「政治掛帥」早已是路人皆知的事實，此前的許多爭議諸如香港陳同佳來台投案的操作，已經足以證明這個黨只有政治算計，但是面對台灣人的生命健康問題也能如此執著，還是超出了人類的正常理解範疇。

當然，這也並非完全無法理解，畢竟過去整整一年多，民進黨人透過他們的內宣機器大肆詆毀大陸疫情和防疫工作，如今自己也成了疫情重災區，要反過來求助於過去自己詆毀的對象，臉上實在無光。

但是，這仍然只是非常淺碟的政治思考，因為，即便是按照政治算計的邏輯，現階段也都不該繼續執著於政治利益。如果此時能夠展現出大格局，反而可能幫助民進黨人走出目前的困境。民進黨人現在已經深陷自己的思維定式之中不能自拔，早就忘了政治的初心是什麼。

最近大陸外交部發言人回應中美競爭的問題時，提供了一個很好的思路，該發言人說道，中方的目標從來不是超越或者取代美國，不是為了跟美國搞你輸我贏的競爭，而是不斷超越自我，成為更好的中國，讓中國人民過上更好的生活。這段話也同樣適用於兩岸，因為大陸領導人也同樣說過，兩岸問題的解決根本上取決於大陸自身的發展進步。

換言之，誰能讓海峽兩岸的中國人過上更好的生活，誰就會在這場兩岸競賽中獲勝，從這個角度看，民進黨人從一開始就走上了相反的道路，寧可賭上台灣的健康權和發展權也在所不惜。