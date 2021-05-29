近日台灣內部為是否引進上海復星代理的疫苗爭論不休，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥26日在回應媒體詢問時表示，「我們如果要買BNT疫苗，可能的管道就是跟BNT原廠簽約從德國進口，或是透過上海復星的代理也是從德國進口。」不論任何疫苗要進入國內，食藥署會進行各項檢驗把關，審核通過的疫苗民眾可放心。

然而行政院羅發言人卻接話表示，政府採購疫苗最高原則就是保護國人身體健康，大陸疫情跟疫苗資訊不透明，如果疫苗無法確保安全性、有效性，不能輕易為之云云。這樣的情節令不少友人深感錯愕。明明莊談的是BNT，羅卻導向對岸國產疫苗，簡直有如在歪樓。退一步言，政院高層難道當下為止都還沒搞清楚目前上海復星代理的BNT都是由德國原廠生產？都說防疫視同作戰，但這樣的情報作業能力未免太令人憂心，也浪費許多寶貴的時間。

該疫苗早已獲德國、歐盟及WHO等國際認證，許多西方先進國家已大量施打，也獲得國際頂尖醫學期刊《Nature Medicine》對其效力的高度肯定，評比甚至優於目前國人施打的AZ疫苗。且不論德國工藝技術與品質要求的國際評價，此刻還在爭論德製BNT疫苗的安全性及有效性，如此脫離國際現實是否太狀況外，又難道不怕變成國際笑話？

繼第2批41萬劑AZ疫苗後，另15萬劑莫德納疫苗於周五抵台，國人莫不深感振奮，也要感謝幕後辛勞付出的所有官員。但若依政府8月底取得1000萬劑的目標，在1人2劑的前提下，屆時疫苗可覆蓋率僅約21.3%，距建立群體免疫要求的60-80%目標仍有相當落差。這也意味在未來3個月裡，除非政府能夠加速取得訂購疫苗的交貨時程，另闢供貨管道或取得外國捐售，否則，屆時仍有超過半數以上國人仍然打不到疫苗，況乎COVAX後續可能的變數。

蔡總統邀請前副總統陳建仁作為防疫諮詢顧問，以其公衛專業及民眾信任，確實有其安定人心之效。但其近期臉書提出如下警訊：一、台灣防疫排名退步了！從第3掉到第5（現為15），最該補救的是，讓全民普遍接種疫苗，將是流行疫情指揮中心最大也是最後的挑戰。二、全國同胞應該繼續加強邊境檢疫、強化接觸追蹤、落實居家隔離、踐行衛生守則、保持社交距離、減少群聚活動；更重要的還要盡快加速提升疫苗接種率，才能完全終結疫情的威脅。

同日《今周刊》專訪指出，當冠狀病毒流感化，我們唯一能做的就是接種疫苗，他還表示：「很可惜，台灣的疫苗來得晚，所以到現在為止，台灣施打疫苗的百分比在全世界是偏低的，這部分我們一定要超前部署才行。但除了引進疫苗以外，另外一件現在就該做的事情是，參考先進國家經驗，規畫一套在最短時間內讓最多人施打疫苗的體系，不能等到疫苗到了才來操心。」

此外，陳建仁還指出：「台灣的疫苗接種能力是很好的，不只醫學中心接種，社區基層診所、地方衛生所，公司行號、機關學校都有能力執行，以前在H1N1（流感病毒）最嚴峻的時候，台灣可以一天施打30萬劑疫苗，我們需要這樣的能耐，在很短時間內讓最大多數人打到疫苗。」而不是以「接種意願、醫護能量、疫苗效期，所以必須安排分批進貨、分批施打、按部就班」來回應民眾打不到疫苗的焦慮。

大仁哥這微弱的吹哨聲，反映的是他對當前疫情發展的擔憂，以及對國人生命健康正遭受病毒威脅的急切不捨與慈悲。人民聽到了，政府決策官員聽到了嗎？

（作者為兩岸政策協會祕書長）