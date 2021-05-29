白宮與克里姆林宮25日同時宣布，美國總統拜登與俄羅斯總統普丁將於6月15至16日在瑞士日內瓦舉行他們之間的首場峰會。從雙方人馬步步為營展現的善意與誠意，不僅讓全球看到他們是如何小心翼翼地推動他們的峰會，也讓全世界都知道要達成峰會絕不是一件簡單的事。

拜登此次歐洲之行行程滿檔，他將在6月11至13日前往英國康瓦爾參加「七大工業國」（G7）峰會，14日到布魯塞爾參加北約領袖會議與歐盟（EU）峰會，15至16日趕往日內瓦主持美、俄峰會。

拜登與普丁是舊識，他們早在拜登擔任副總統2011年訪問莫斯科時就見過面。不過，拜登沿襲兩位前總統歐巴馬與川普的「反俄」政策，他從未給過俄羅斯什麼好臉色。

今年3月3日白宮發布《國家戰略安全暫行指南》時，美國還將俄羅斯與中國並列為「戰略競爭對手」。但是，國際情勢發展得太快，拜登立刻發現自己犯了大錯，因為俄、中兩國在3月間竟然成立一個16國的「反美」聯盟，讓美國無法在戰略三角關係中處於有利的地位。不過，發現情勢不利之後，即使美、俄之間存有不少矛盾，拜登當機立斷決定改弦易轍。

首先，拜登4月28日在對國會參眾兩院聯席會議演說中，率先釋出有意與俄羅斯改善關係的訊息。他不僅在演說中對俄羅斯干預美國2020年大選一事，表示在公平對等情況下和平落幕，還期待他在6月訪歐期間能與普丁會面。俄羅斯外長拉夫羅夫也如斯響應，表示莫斯科正積極研究峰會的議題與議程。

其次，為了考驗彼此的誠意，美、俄兩國都做了一些測試。原先烏克蘭政府軍與烏東親俄勢力發生衝突，俄羅斯大軍陳兵俄、烏邊界，美國也準備派遣軍艦前往黑海展現肌肉。在莫斯科撤出15萬大軍後，美國也宣布暫時取消派遣軍艦。

稍早，拜登政府禁止俄羅斯將天然氣透過一家名叫「北溪」的德國公司輸往歐洲其他國家，但美國已暫時停止制裁該德國公司。對於俄羅斯透過駭客干擾美國石油公司導致美東石油供應大亂，美國也決定譴責而不報復。另外，針對俄羅斯駭客干擾美國聯邦政府資訊，拜登政府也選擇輕輕放過。

最近美國國務卿布林肯訪問冰島，針對俄、中兩國積極介入北極圈一事與俄羅斯外長拉夫羅夫舌槍唇劍，但雙方都很有禮貌地點到為止，不讓事態擴大。

第三，美國為營造峰會的有利氣氛，對俄羅斯百般容忍與遷就，但也不是毫無原則地讓步。正如拜登所言：「我可以升高對俄羅斯的制裁與報復，但我認為應該到此為止，我並不想升高對抗。然而，如果俄羅斯繼續破壞我們的民主，我將嚴陣以對。」

白宮發言人莎琪說美國希望與俄羅斯發展可預測與穩定的關係。克里姆林宮發表的聲明也說，俄羅斯希望與美國推動雙邊關係以及戰略武器與全球防疫的合作。本周白宮國安顧問蘇利文將與俄羅斯國安會秘書長帕特魯舍夫在日內瓦敲定峰會的「最後細節」。也是峰會前的「重要一步」。

本來，美、俄峰會就是一場重要的峰會，未必能帶來什麼重大的影響。在問及俄、美峰會是否會造成俄、中關係變化時，拉夫羅夫答稱他很滿意現狀，這當然是一個「典型的外交官謊言」。如果真對現狀滿意，克里姆林宮又何必對俄、美峰會深感興趣與充滿期待？

美國顯然期盼與俄羅斯維持一種穩定與可預測的關係，以集中心力因應「全球唯一具有綜合國力足以挑戰美國的中國」。而俄羅斯決定與美國打好交道，一方面是希望藉著美國的重視以抬高自己在中國面前的身價，一方面也希望能在美、中之間左右逢源，或在美、中相爭之間坐收漁利。

從美、俄峰會最後終於成局，可以看出光是釋出「善意」是不夠的，還要經過不斷的測試，觀察對方的反應，試探對方的「誠意」，並能堅守原則與底線，才有可能終底於成。

若是像蔡英文總統從去年國慶演說、今年元旦文告、除夕前談話隨便向對岸釋出一些自以為是善意的「善意」，既未透過實際行動加以測試，也未經過不斷的積累化為「誠意」，最後還因微不足道技術性的「鳳梨事件」而破局，乃至全功盡棄。這種「一廂情願」、「自欺欺人」式的談判在國際談判根本難登大雅之堂，完全無法及格。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）