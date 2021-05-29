美國開始大規模疫苗接種的時間點是2020年12月12日，若從該日算起到今年5月29日，台灣死亡人數92人（總數99人），第一例不幸死於1月29日，確診當日死亡，感染源為部桃醫院護理師。

對於這92位死者而言，疫苗已不重要，但對活著的人而言，92條人命能否換到足量的疫苗，卻至關重要，而我們活生生見證蔡英文政府將自己的面子，看得比2300萬人命更重要。

或者我低估了蔡英文，裡子比面子更重要，疫苗政策的「裡子」，其實是國產「高端疫苗」？

哭求美國釋出疫苗，美國人說台灣確診數相對低，言下之意是「台灣需求並不急迫」。大陸願意釋出疫苗，陳時中說「他們在打的，我們不敢用」。有醫護粉專反過來教訓台灣民眾將疫苗當成自助餐，挑三揀四，心態可議。

是誰挑三揀四？是誰百般阻撓唾手可得的疫苗，還組織性造謠，系統性潑糞？是誰祭出「認知戰」自導自演想甩鍋轉移焦點，結果被抓包，現在急切割？

然後新聞版面湧入一波挺高端疫苗的輿論，所以才啟人疑竇，一切的一切，是否都在為國產「高端疫苗」鋪紅毯？關於此，後續發展值得集中關注，現在我們先檢查民進黨的認知戰大內宣，有理還是無理。

對「綠東廠」與「綠衛兵」講道理是白費唇舌， 講道理的對象應是為數更多的普羅大眾，同胞們，事實擺在眼前，缺疫苗，政府還說解藥是毒藥；真相昭然若揭，人命賤，萬歲的面子才重要。

擋上海復星的BNT，一堆理由，沒一個站得住腳，連造謠品質都粗糙不已，黨說BNT是中國製，指揮中心卻說是德國製，請問王定宇，造謠擾亂民心的鄭運鵬與蔡培慧該當何罪？執政黨連套招都懶，反正有料給側翼，好擴增謠言比較重要是不是？

陳時中的理由是，大陸沒給BNT發藥證，部長，你累了嗎？什麼時候開始，台灣在意大陸藥證了？莫非台灣藥證處理程序是依據大陸藥證？BNT是WHO認證的疫苗，鐵證如山還嫌不夠，那你想怎樣？譚德塞親手相贈嗎？

蔡英文的堅持是，要與原廠洽購，皇上，妳累了嗎？現在經由COVAX平台取得的疫苗，是與原廠洽購的？再者，這麼堅持原廠，那選大陸國藥如何？保證原廠，保證WHO國際認證，就只是妳面子掛不住而已，想想那些當天確診就死亡，以及死亡後才確診的台灣人民吧。

還是妳想效仿川普，公開聲稱「台灣死十萬人就不錯了」？

說到認證與BNT，美國開始大規模接種疫苗的前一日發生什麼事？由於FDA有所疑慮，因此遲遲不予批准，惹得川普放話「FDA是又大又老的遲緩烏龜」，白宮並稱若FDA再不批准，局長就滾，結果隔天FDA秒批准。而這被逼出來的疫苗，就是BNT疫苗。

現在，誰是台灣的遲緩烏龜？不就是蔡英文，陳時中與避風頭的蘇貞昌嗎？

92條人命與幾近哭腔的醫療系統呼救訊號，加上多數染疫者只能選擇居家隔離，人民正大規模跌入恐懼的深淵，而媒體卻在散播蔡英文與陳時中見面照片，點評陳時中脫鞋透氣是「真性情」。

蔡萬歲與陳千歲，拜託有點恥感，都從神壇跌落到糞坑了還在造神，人民承受不起這種虛假冷血的「正能量」。

友邦宏都拉斯也是美國小弟，但疫情當前，人家還懂得打「中國牌」，放出與我斷交的煙霧，逼美國釋出疫苗。連柯文哲都懂得要「適時」踩一下美國爹以抒發民怨，蔡英文還在當美國的乖順小媳婦，一聲不敢吭，手上什麼牌也沒有。

難怪市井小民都知道「萊豬換絕情」。

台灣現在是英美媒體嘲諷的對象，甚至被北韓與澳洲視為負面教材，沒錯，就是金正恩的北韓，與蔡英文高聲力挺的「紅酒澳洲」。

蔡英文這小媳婦角色做得有多倒貼，看南韓即可。4月南韓向美國求疫苗，一度遭美方拒絕，5月美韓高峰會，立刻拿到莫德納疫苗代工，也拿到55萬人份的疫苗給南韓軍隊。文在寅拿什麼交換？就是貼近美國一步而已，反觀蔡英文則是貼無可貼，人都黏在白宮牆上了，什麼籌碼都沒有。

總之，南波萬啊台灣，世界看好了，台灣正在示範「如何讓人民歧視當道不喜歡的疫苗」。德國看好了，現在你們是「中共同路人」。

同島歹命， 奪命的是皇上的面子與裡子。（作者為自由撰稿人）

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