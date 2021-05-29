新聞前輩、深入熟悉美中台三方關係幾達半世紀的傅建中先生，不幸於5月6日在華府近郊一養老院以83歲高齡過世，令人惋惜及哀悼。

我跟傅先生熟識達30餘年，每有討論，令人極感興趣，他出道極早，當年任中央社記者，似曾是60年代唯一陪同蔣介石總統訪問美國航空母艦的我記者，他聲音宏大，陳述當年情況豐富，在我們辦公室講述時同仁聞之者皆不捨得下班離開。他介紹我認識的第一人，卻是他自己的好鄰居，外交前輩金問泗大使的長子金咸彬君。金問泗大使留有20幾年的日記，多是有趣的史料。兒子當年長在國際貨幣基金工作，曾助我保護我會籍，該日記由中央研究院近代史研究所出版，我也助之寫一長序。

我們常在一起討論的近代外交史人物多在3人，一是顧維鈞，最重要的外交前輩且回憶錄有12冊，傅顯然曾多讀。一是葉公超，葉在八二三炮戰之際也以駐美大使身分回國，與來訪的美國國務卿杜勒斯交涉中美雙方共同聲明，文後最後一段的用法說，成功解決兩岸問題的作法是執行孫中山先生的三民主義，「而非使用武力」。此段事實上非為蔣介石總統所喜，葉又喜歡在洋人及自己同仁面前批評蔣氏…，相關故事多多，傅先生均甚熟知。再一傅先生喜談之人物則為蔣廷黻，其對蔣氏之個人婚姻，又以駐聯合國大使兼任駐美大使，更非尋常。

除上3位外交前輩外，若能對現仍健在的駐美大使或代表都做完整回憶錄（有的已有），整個加起來就應得到珍貴的一手外交史。傅對個人的事都知之甚詳，例如他曾寫一篇《外交三沈記》，記的倒是沈昌煥、沈錡、沈劍虹他們兒子的發展及成就。

另一常提到並表示敬佩其學術成就的，就是馬里蘭大學丘宏達教授。丘的論述及多本著作也是傅常加引述及宣揚的。較現今的長官固然有時也是傅所評論的人物，但私底下都對他們崇敬非常，如錢復、丁懋時大使等。

傅建中的歌聲聽說也不錯，我倒是沒聽過，但前述金咸彬的太太正是代表處合唱團的伴奏，傅夫人方緯也是合唱團一員，多人共唱抗戰歌曲，也有所聞，金太太的外婆是李鴻章的孫女，傅談起相關事宜，自是興趣甚大。

傅在2006年以「聞亦道」為名發表了《英文無所不談》，書首頁親筆對我祝福及敬意，說「此書一百篇短文均是信筆寫來，如能增進對美國語文社會的了解，將是不虞之譽」。其中也有一篇稱讚蔣夫人博大精深，但也認為夫人「喜用大字，有時會生反效果」；又有一篇稱讚美國數位總統就職演說的文章，包括林肯。還好林肯的蓋茨堡演講詞傳播更大，我們在台灣的高中就要學生去背，我也正好與傅有所交流。

我再查最近幾年傅寫的台美關係的文章，其中倒有幾篇「華府看天下」專欄跟我個人或是台美關係有關有關的。如〈愛國心，沈呂巡甘冒險〉，分析我在，雙橡園升旗的決心，「實現了當年楊西崑次長主持降旗儀式時的悲壯豪語：我們一定會回來（We shall return ）」等語。相關文章頗多，例如又有比較「兩岸國慶，高下立判」，批評兩岸在華府各自慶祝其國慶情形，雖對中共大使館頗多批評，但也說我代表處無必要也唱美國國歌。

要回憶與建中先生30年的舊交，實無法全盡述，只求老友安息，得名高居外交史。

（作者曾任駐美代表）