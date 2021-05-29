29日公布新冠疫情死亡數字1日超過20例，民眾的恐懼也日益加劇，然而，指揮中心似乎無法感同身受，每天不斷玩文字遊戲，一下是校正回歸、一下是疫苗搞不定、一下又是床位數計算惹爭議，但人民自發要買快篩試劑、要進口疫苗，蔡政府就是不准，老百姓連自己想要活命都不行嗎？

金門想要快篩，陳時中說不准，沒我的允許就是不准，我說了算。南投縣要進口輝瑞疫苗，蔡英文說不准，疫苗必須由中央統籌才符合公平性，朕說了算。但是疫苗現在才進來多少？88萬劑，離整體免疫的距離還有多遠？背後的問題就是，還要死多少人？

繼南投縣申請受挫，鴻海永齡基金會想要捐贈500萬劑BNT疫苗，孫文學校擬進口500萬劑BNT和500萬劑大陸國藥疫苗，而國際佛光會也申請專案進口50萬劑嬌生疫苗，以幾近求饒的口氣請求指揮中心「恩准」辦理輸入許可程序，說要捐贈給指揮中心調度使用。這下指揮中心才放軟，公布疫苗專案輸入流程。

原來這種急如星火的救命事，指揮中心還是要官架子擺足。但是指揮中心自己都幹了些什麼事？除了每天下午2點準時報告生硬的數字，東拉西扯了1小時，民眾聽不到對疫情有緩解的作為。譏評陳時中已經變成惱人的鬧鐘。

3+11的錯誤決策推來推去，始作俑者范雲躲遠遠的，南投一說要買疫苗，她又跳出來罵人，別人只要稍稍講錯話就要以假消息辦人，真不知道指揮中心是在幫著蔡政府整人民，還是救人民？

指揮中心似乎無能應變日益嚴重的災情，民眾不斷投入救災防疫行列，套句民進黨的話：「自己的命自己救」，蔡政府就別再阻撓了！