最近一位學長因新冠肺炎走了，沒有遺言，只有同學在群組裡留下無奈的短文：「他因喉嚨不舒服而去診所看病，醫生建議到大醫院篩檢，確診後打電話給家人拿衣服，要住防疫旅館，結果就一直沒能回家！…檢查確診後連病房都沒有，只能待在防疫旅館，呼吸器也求之不可得…，後事只能一切從簡，醫生簽註後立即火化…。如果早打了疫苗，或許…如果有呼吸器，應該…」。

這幾天有關地方政府及民間團體緊急要求政府開放疫苗進口的問題，已經成為最熱門的話題；查詢及討論萬一確診輕症時，該如何自救的訊息也在傳來傳去。至於為何造成疫情不斷擴大，追究誰該負責，似乎已變成次要的問題了，畢竟「敵人」已經入侵到我們的內部，重要的是如何禦敵與殺敵。

許多防疫專家學者評論，民進黨政府的防疫政策可謂荒腔走板，已丟臉丟到國外，成績乃是零分；疫苗政策也因政治力、經濟利益和意識型態問題的介入，而比歐美國家慢了好幾拍。的確如此，從去年5月行政院「COVID-19科技防疫推動會議」疫苗組召集人蘇益仁表示，順利的話，國內最快12月就有第一批疫苗誕生；到去年9月初，陳時中表示，國際上有許多大廠疫苗已進入三期臨床試驗，可能年底就有疫苗，會以安全為前提盡快取得；國內疫苗若有基本安全效果，明年1月可以緊急授權使用等等，凡此幾乎都已跳票。

上述疫苗獲得或生產的預估顯然都已「槓龜」，但也都是過去式了。日前蔡總統竟然聲稱7月將可供應國產疫苗，而她和副總統都要打國產疫苗。我們期待有自己國家生產的疫苗可用，但民進黨政府過去「吹牛」的紀錄斑斑可考，「破功」的案例也不勝枚舉，已經讓我們這些小老百姓失去信心。這些政府官員的預言或承諾，猶如小學課本裡「放羊的孩子」寓言。

針對蔡總統的國產疫苗談話，美國密西根大學藥學博士、曾任衛生署藥政處長，台大醫學院藥學院教授王惠珀指出，「當年美國總統川普在記者會上，為某一尚在臨床試驗的新冠肺炎疫苗背書之事，曾經是去年世界級的大笑話。如今我們的蔡總統居然繞過專家，逕行宣布7月要用國產疫苗，這是多麼危險的認知，總統竟如此視如兒戲。」蔡總統過去失言的例子不少，希望她在此人命關天的緊張時刻，能夠謹言慎行，切勿步上川普的後塵。

面對確診人數已達7千多人，死亡人數累計99人(已超越SARS時期的73人)，如今中央疫情指揮中心總算是開了竅，原來堅決禁止的「金門機場快篩事件」，三天之後改變了原來的命令，同意按規定進行快篩採檢。蔡總統堅持採購疫苗須「中央統籌」的指示，陳時中指揮官也有了新的決定，公布「地方或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」。據報導，指揮中心發言人莊人祥證實，已收到南投縣政府洽購上海復星BNT疫苗，與佛光山捐出50萬劑嬌生疫苗的公文。另外，鴻海郭台銘亦將捐贈500萬劑BNT疫苗，並已成立專案小組，正計畫提出申請。

基於我們的指揮中心決策總是慢半拍，筆者深切盼望千萬不能一錯再錯，開放疫苗進口已是刻不容緩。疫情擴大後不幸往生者，不論是年長或年輕，都是一條生命，指揮中心也不能再強調「死者都是老人及患有慢性病」，生存是人民最基本的人權。指揮中心除了依我國疫苗採購計畫進行之外，也希望衛福部疾管署及食藥署能夠加快「申請疫苗專案輸入」的審核腳步。過去因政策錯誤所造成不幸的死亡案件，正可以「官僚殺人」來形容。未來如果因疫情持續擴大而造成驚人的死亡數字，則恐怕將不是官員辭職下台或政權更替所能交代。(作者為大學英文講師)

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