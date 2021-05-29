大陸火星車「祝融號」安全駛離著陸平台，到達火星表面，開始為期3個月的巡視探測，成為全球第2個在火星表面巡視，並執行探測任務的國家。美國太空總署（NASA）署長尼爾森在推特上表示祝賀和期待，西方媒體也都正面報導此消息。英國《自然》雜誌網站更刊文，稱讚中國完成了其他航天大國耗費數十年才能實現的任務。這反映出祝融「探火」確實厲害，而且大陸的「火星計畫」將有益於國際空間合作，美、歐不會拒絕有價值的科研成果分享。

太空競賽比拚的是綜合國力

祝融號的成就並未引起台灣太多討論，除疫情激增讓民眾無暇他顧外，台灣太空實力太弱，民眾對太空問題毫無興趣，更是主要原因。今年初，台灣飛鼠和玉山兩顆立方衛星搭乘美國SpaceX火箭升空後一度失聯，最後還是靠外國業餘無線電愛好者接收到信號才找到蹤跡。

從冷戰時期美、蘇太空競賽，到如今中、美、俄、日、歐各顯神通，航太領域歷來是大國必爭之地。大陸航天事業始於1956年，錢學森提出《建立中國國防航空工業的意見》，航空工業委員會隨即成立，統一領導航空和火箭事業。1970年大陸發射第1顆人造衛星東方紅一號， 2003年神舟五號載人飛船升空，2007年嫦娥一號登月，大陸航天事業逐步成長。

隨著嫦娥四號首登月背、嫦娥五號帶回月壤，大陸最近幾年探月工程的突破，引起美國警覺，停止登月活動40年後，又提出「重返月球」計畫。NASA署長尼爾森手持祝融號照片向美國國會要求經費，反映出美國優勢縮小後的緊迫感。太空競賽比拚的是綜合國力，在中美國力逼近的今天，航天領域的角力勢必加劇，這其實在一定程度上有助於推動全球航天技術進步，也提供了全球各國探索航天合作的契機。

除火星探測外，大陸載人航天工程第3步，太空站的建立，隨著長征五號B運載火箭搭載天和核心艙成功升空而拉開序幕。多年來，國際太空站由美、俄、日、歐、加等國壟斷，中國雖有載人航天的豐富經驗和太空人隊伍，卻遲遲未能加入。如今國際太空站嚴重老化，多次傳出或在2024年退役，中國太空站預計明年建成，大陸官方已宣布將向世界開放，很可能成為各國太空站合作的不二選擇。

兩岸航太合作大門並未關上

兩岸也曾有過航太交流合作「蜜月期」。早在1995年就開始舉辦學者交流活動，展開人才培育計畫，兩岸大學共同舉辦學術研討會，至今已舉辦11屆。2003年大陸神舟五號載人飛船，曾搭載台灣農作物種子升空，邁出了兩岸太空技術育種第一步。2013年，連戰再次訪陸時還訪問了北京航天城，時任國台辦發言人范麗青談及兩岸航太合作時還表示「今後一切皆有可能」。可惜的是，2016年民進黨上台以來，兩岸在非戰略性的高科技領域互動都日漸減少，更別談最尖端的航太合作了。

事實上，大陸並未關上兩岸航太合作大門。2018年大陸啟動第3批太空人選拔，就將港澳台人才納入，最終雖然沒有任何台灣人脫穎而出，但隨著太空站和登月計畫不斷推進，需要人才更多，相信遲早會有人搭上大陸太空船一圓太空夢。台灣出生的美籍太空人林其兒（Kjell Lindgren）受到不少年輕人歡迎，兩岸也應探索共同培養太空人計畫，為台灣航太人才提供更多平台和機會。若有朝一日兩岸太空人攜手太空漫步，必將成為美談。