國內新冠肺炎疫情再起，疫苗問題再次成為關注焦點；去年疫情初期，蔡政府就喊出以「疫苗國家隊」厚植國家防疫能力。1年多來疫苗政策一錯再錯，不但國產疫苗還在人體試驗二期收尾階段，進口疫苗進度遲緩，至今只進口了88萬劑，讓許多第一線醫護人員與政府防疫工作人員在危險環境中工作，藉大規模注射疫苗形成集體保護力，對台灣而言，只是天邊的彩霞。

形似民營實為公營

去年疫情發生初期，「口罩國家隊」迅速奏效，讓蔡政府寄希望於疫苗國家隊，對於外購疫苗相對不熱衷，等到疫情嚴峻，疫苗國家隊進度遲緩，才急著到海外搶購，但動作已經太慢，難有即時、充裕的疫苗供應，誇誇其談向AZ採購千萬劑疫苗，實際上3月只看到11萬劑，前幾天才再看到41萬劑。基於反中意識型態，不但拒絕大陸疫苗，連上海復星代理的德國疫苗也被拒在門外，台灣陷於疫苗困境。

蔡政府匆匆釋出兩家國產疫苗已進入二期收尾階段，很快就能上市，蔡英文總統還在臉書說「希望在7月底以前供應國產疫苗」。坦白說，這種作法既不專業更是惡劣：第三期人體試驗是疫苗有效性與安全性的關鍵階段，多少新藥就是無法通過第三期而不能上市，總統卻「預言」這兩家疫苗將在7月底上市，形同干預與下指導棋，視專業與審查單位如無物，當然，市場如物腐而蟲生，股價立刻暴漲10倍。

蔡政府執政5年多，最突出的經濟政策就是所謂的「國家隊」，動用納稅人與國庫的錢介入企業營運與市場競爭，這些「國家隊」有許多不同的樣貌，有些是政府拿錢投資民間企業，有些是政府直接成立另一個公營企業，有些則是透過政府可控制「形似民營、實為公營」的企業投資，但這些國家隊幾乎都爆出程度不等的問題甚至弊端。

今年3月下旬，大型太陽能企業聯合再生能源公告虧損61億元，決定大幅減資約115億元，減資比率43%。企業虧損減資理所當然，但這家公司減資減到納稅人身上，因為2年多前蔡政府拿納稅人的錢去投資這家企業，促成3家原本虧損的光電公司合併為一家，官股是最大股東，兩年就吃掉納稅人十幾億的血汗錢了。

今年2月寶德能源破產，這家公司也算是國家隊，國發基金在2014年投資，當時是馬政府執政時期；但經營情況不佳，蔡政府上台後繼續挹注其資金，甚至找來其他公股單位一起投資，總計政府和國營事業持有寶德約3成股權，寶德破產當然又是吃掉納稅人一大筆錢了。

弊端叢生難以寄望

另外一個案例更是讓民眾欲哭無淚；金管會為了加速國內金融科技的腳步，2年前開放「純網路銀行」，最後過關有3家純網銀，在兩家外資色彩的純網銀都拿到營業執照開始營業，只有由中華電信、兆豐持多數股權的「網銀國家隊」，至今仍在跟「臭蟲」（BUG，程式錯誤）奮戰，內部「政治」問題與人事紛爭不斷，高幹紛紛求去，連總經理都落跑，何時能過關遙遙無期。

當然，還有之前爆發大陸不讓鳳梨進口，蔡總統說要成立「鳳梨國家隊」協助銷售鳳梨，才再被外界翻出蔡政府上台早就成立一家負責推銷台灣農產品的國家隊台農發，成立後年年虧損，已虧掉近6成的資本額。還有打著國家隊名義的台杉投顧，所有資金來自官方，卻包裝成民營企業以迴避監督，連其基金都是向官股行庫募集，還有產業轉型基金投資卻發生問題的「如興案」等。

讓人憤怒的是，這些國家隊「形似民營而實為公營」，這些國家隊不必受法令與立法院、社會的監督、約束，弊病當然多，結果時常變成人事酬庸、輔導自己人就業的工具：例如台農發的董事長是農委會主委陳吉仲的學生，台杉投顧內部有「綠二代」就業，負責投資審核的則是綠營「財經大老」如林文淵、何美玥等人。

在蔡政府的宣導和1450洗腦下，台灣社會幾乎碰到問題都喊要國家隊，連企業界都受到影響，數月前工業用紙不足，就有業界建議組「紙箱國家隊」。事實上大部分人未看到國家隊的問題甚至弊端，現在蔡政府尚執政，許多問題都被掩蓋隱藏，未來幾年才會逐漸爆出。但看看已經浮現的國家隊問題，還是少寄希望於國家隊吧。