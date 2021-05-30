其時英國與德國苦戰之後，民生凋蔽，經濟情況亦非常艱困。靈活的蔣介石(年輕時曾在上海灘玩過股票，且甚成功)，乃再要求英國同意我國洽購羅斯萊斯廠當時世界最先進之飛機噴射發動機，英國不得不續表善意而同意。

雙方洽議成功以後，蔣介石乃指派朱霖偕顧光復(註三)赴英國倫敦，與英國簽訂合同，並指派顧光復為駐英辦事處主任兼監辦發動機合作製造工作。

顧光復完成了簽約及駐英前期監製工作以後，在民36年(1947)自英國回國，除出任貴州大定發動機廠廠長外，亦規劃廣州噴射發動機新廠之建立。但由顧光復主辦我國訂購的英國羅廠全套廠房設備及發動機料配件、材料等，於民38(1949)年5月間運抵我國時，上海已為共軍攻佔。時國府因內戰失利，華南已混亂不堪，英國輪船到廣州後交貨無門，不得已，又將全廠設備，原封不動的運回英倫。

事為蘇聯所悉，英國乃將之完璧轉賣給了蘇聯，英國也順便把中國已交付的訂金沒收。此乃天降禮物予蘇聯，蘇聯乃在羅廠噴射發動機的基礎上，大力並加速發展了他們米格及雅克系列的戰鬥機，使紅軍戰機可毫無遜色地與英、美戰機抗衡(註四)。蔣介石戮力發展中國航空事業，隨著國共戰事的失利，不能不暫告停止，此誠中國先進戰機發展之不幸！

正當民國33年(1944)蔣介石推動航空工業建設計劃之際，也正是盟邦美國原子彈快要完成之時。民國34(1945)年8月6日，美軍在日本廣島投下第一顆原子彈。9日，在長崎投下第二顆原子彈。15日，日本宣佈向同盟國無條件投降。

什麼是原子彈？當時的報章雜誌，一時皆無法作詳盡介紹。美國為了應付其國內新聞界及盟邦的好奇與詢問，乃準備了一份說明手冊，名之為史邁斯報告(註五)，該報告於1945.8.12.發佈。當時中國是美國的盟邦，這份史邁斯報告，美國人正式送給國府一份，當然先送到軍政部(註六)手裡；時軍政部部長為陳誠，次長為俞大維(註七)。

俞大維是哈佛大學博士，又曾赴德國攻數學及彈道學，他可以直接讀懂這份史邁斯報告。當時國府在抗日勝利之際，雖正戮力推動航空工業發展計劃，但在史邁斯報告的激勵下，蔣介石乃拍板決定，在推動其時龐大的航空工業發展計劃之外，另加一項原子彈研製計劃，並著由軍政部負責。而策劃糾集當時國內最優秀科技學者從事此一任務的工作，自然由軍政部次長俞大維擔任。俞大維於是找西南聯大知名化學教授，也是俞大維的妹夫曾昭掄，由曾昭掄介紹物理學教授吳大猷及數學教授華羅庚，共同研討規劃中國原子彈研製計劃。

因為史邁斯報告中，明確指出原子彈的製造，前端和後端，都是化學程序，中間主要部份，是物理程序。原子彈的高放射性材料有了以後，要製成炸彈，則需要精密的數理計算。所以前述三位知名教授，化學、物理、數學各佔一位，已經把原子彈的研製，作了初步的分工。終究，原子彈的核放射理論，是物理學的問題，所以主持原子彈研發的重任，就落在物理學家吳大猷身上。這是民國34年(1945)秋至35年(1946)夏之間的事；此時國府仍在重慶，未遷回南京。吳大猷、曾昭掄、華羅庚三人經初步研議後，認為應選擇助手，一同前往美國考察研習。經提出建議後，亦得到蔣介石、陳誠的同意。

這三位知名教授，乃在其學生中從優選拔。計吳大猷選取李政道、朱光亞，曾昭掄選取王瑞銑、唐敖慶，華羅庚選取孫本旺。三位教授加五位最傑出的科技新秀一共為八位，於民國35年(1946)6月間，由重慶遷都返南京不久，組團出國赴美。這八位中國科技界的一流人才，是中國(亦即兩岸)的核武最早拓荒者；而決策者是蔣介石、陳誠，推動人物是俞大維。

中共於民38年(1949)10月1日在大陸建政以後，除了全力推動向全民承諾過的公有制度外，也對國府遺留在大陸的航空界、軍工界人才和設施，戮力加強擴充，為石破天驚的兩彈一星(核彈、飛彈、衛星)而埋頭努力。敗退到台灣的國民政府，當然也沒有閒著，由蔣介石和陳誠帶頭，在台灣推動比較上緩進的土地改革，亦即由三七五減租、公地放領、耕者有其田一貫而下的政策。（待續）（作者為前中科院第二所資深研究員）

註三：

顧光復，空軍中將，是錢學森的大學同班同學，一同考取庚款赴美麻省理工學院進修。顧氏回國後加入空軍，抗戰期間曾出任貴州大定發動機廠廠長。抗戰勝利後蔣介石洽購英國羅斯萊斯廠噴射引擎，被指派為駐英辦事處主任兼辦發動機合作案監製工作。民54年中山院籌備初期，出任中山院籌備處副主任。蔣介石、蔣經國為加強國防科技與民生科技之聯繫，又將顧氏調任為經濟部技術總監，後再出任新竹工業技術研究院(簡稱工研院)副院長。

註四：

飛機的設計與製造，最根本問題在發動機上。1939年，國府即在昆明籌建中國航空發動機製造廠（簡稱航發廠）。日寇得悉後，即予狂轟濫炸，企圖扼殺我航空工業於繈褓之中。1940年遷址於貴州大定縣羊場壩的溶洞群中，創建了中國第一個航空發動機製造廠，習稱為大定廠。全部建廠資金計344萬美元，

據說是蔣介石50歲生日收到的禮金。蔣經國任名譽廠長，第一、二、三任廠長分別是李柏齡、王世倬、顧光復。汪福清自始至终任该廠的生產廠長、總工程師。1943年3月20日—22日，蔣介石曾到該廠視察，停留了三天，為該廠題寫了「我們的發動機何日才能自製」題詞。後該廠將此題詞裝成燈箱掛於金工車間洞口，作為全廠同仁努力方向。

由此可充份証明，蔣介石完全清楚，建設強大空軍的基礎，全在發動機上。大定廠最初的規劃是年產賽克隆（CycLone）G105型發動機300台。1943年開始裝配，未及正式試車，1945年8月間日寇即投降，故9月間該廠仍先完成三台，並裝設在AT-6飛機上。隨後蔣介石向英國洽購最先進之羅斯萊斯噴射引擎，並著令航空研究院長朱霖偕大定廠顧光復廠長，赴英國簽約並駐羅廠監製，一切皆順利執行。

羅廠整廠機器設備及料配件等於1949年5月運抵廣州，但因內戰失利，上海已失守，華南動盪不安，而致交貨無門，祗能原封不動運回英倫，而由英國將之轉賣予蘇聯。顧光復原內定為廣州新廠廠長，此時要忙的，卻是如何把大定廠撤往台灣。顧氏先下令撤銷大定航發廠的建制，改為大定疏運處。

但多數高級人員不願赴台，結果只有1/3的技術人員和約3/5的精密設備被遷往臺灣；大多數的人員及重裝備則遺留大陸，成為中共建政後航空界中堅力量。王世倬後曾任中共国务院参事室参事，汪福清則出任贵州省政协副主席。反右及文化大革命期間這二位先生情況如何，不得而知。今大陸戰機如殲十及最新匿蹤戰機等雖有不錯成就，但其發動機馬力輸出仍遜美國一籌。若1949年廣州新噴射發動機順利建成，或中國發動機水平早已可與美國並駕齊驅！

註五：

1944年4月，美核武曼哈頓計劃負責人葛樂佛將軍，鑒於工作已近尾聲，想就其工作及技術層面的內容，研擬一份合適的報告，以供原子彈投擲後新聞發佈及予有關單位參考之用。乃經美國軍事政策委員會批准，敦請普林斯頓大學史邁斯博士(H.D.Smyth)研撰，並授權史氏得遍訪全計劃各負責人，蒐集必需資料以供撰寫。

史氏於1945年7月間完成稿件，內容計十三章。每一章節，皆多次與相關工作單位核對，以免洩露工作機密。故美國認為，該報告不涉及新武器之製造機密。但對於眾所週知的科學或技術成就，則提供扼要說明。

因之，某些科研單位或工業機構對本計劃之參與貢獻，亦予記載。美國人自稱，若其他國家擬從史邁斯報告中下手學做原子彈，最多祗能節省三個月時間云。該報告於1945年8月6日原子彈投擲廣島前，由美國防部印製1,000份，而於1945年8月12日公佈。美國曾正式送交一份予同盟國中華民國，由當時的軍政部收下。

吳大猷在民35年(1946)赴美研習原子能之前在重慶時，即將此報告各章分交李政道、朱光亞、王瑞駪、唐敖慶、孫本旺研讀並翻譯成中文，再由吳大猷、曾昭掄、華羅庚審訂後為中譯本。這份報告並沒有為中華民國省下三個月時間，倒因內戰關係，從而使中華民國核武的腳步延誤了20年！

註六：

軍政部係於民17年(1928)南京國府行政院中設立，主管陸軍行政事務。民26年(1937)抗戰爆發，改由軍事委員會管轄。下設六司、四署、一處，即總務司、軍務司、機械化司、馬政司、交通司、軍法司，兵役署、軍需署、兵工署、軍醫署，會計處。民35年(1946)5月國府行憲後，軍事委員會及軍政部皆撤銷，歸併為國防部。國府的第一位國防部長為白崇禧，在民35年(1946)11月間國防部中成立了原子能委員會，聘吳大猷、曾昭掄、華羅庚為委員。其時這三位委員，都正在美國考察研習原子能有關業務中。

註七：

俞大維(1897~1993)，浙江紹興人，其母曾廣珊，係曾國藩孫女。美國哈佛大學數學博士，後赴德國柏林大學修彈道學，亦曾受教於愛因斯坦。抗戰期間，任國府軍政部兵工署署長，對培育兵工人才，戮力兵工建設，不遺餘力，貢獻卓著。中共慶祝人民共和國成立50週年的一項重要活動，就是表彰為兩彈一星做出巨大貢獻的23位傑出科學家。

在頒獎大會上，受獎的首席科學家錢學森在講話中說：「…今天我們能交出這樣一張成績單，要特別感恩和懷念三位先賢前輩，第一位就是俞大維先生。例如在場的受獎人任新民、屠守鍔、姚相斌、孫家棟、黃緯祿、徐蘭如、沈正功及謝光選等，均係在俞大維的兵工廠及研究機構工作或資送出國留學培養出來的人才…」在座有江澤民、朱鎔基、李瑞環、胡錦濤、李嵐清等，均報以熱烈掌聲。比較可惜的是，錢學森似乎忘了俞大維的頂頭上司就是陳誠，然後是蔣介石。