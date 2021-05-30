很多到大陸學習和經商的台青與台商們，肯定會被問到這麼一個問題，之後是想待在大陸，還是回台生活呢？不論是自己在大陸的同學，還是在台灣的朋友，無不例外，都問過我這個問題。相反地，我那些在台灣的陸生朋友們，卻幾乎沒有被問過類似的問題，對他們而言，好像來台就學本來就是個生活體驗與新的階段性嘗試，時間一到，大家還是都選擇回大陸生活。當然，不能說完全沒有選擇在台灣定居的大陸人，只能說相比之下，前者的比例卻高出不少，這樣的現象確實值得我們去探討其背後的真正原因。

錨定效應證實了人是選擇性、比較性的動物。當我們有一個參照物做對比時，人類的大腦就會將之當作判斷基礎，選擇對自己視為有利方的案執行。或許這也說明了為什麼會有那麼多人被詢問是否想定居大陸的原因，這一切都是磁吸效應使然。放在80年代的台灣也是如此，好多內地的同胞想要來台灣打工、生活，覺得台灣就是摩登、現代、潮流的象徵，據說還有很多女生想遠嫁台灣，認為台灣人各個都很有錢，只要在台灣挑個金龜婿，一輩子就不愁吃穿。但當生活水平、便利性和舒適度都不輸台灣的時候，大部分來台的陸籍人士也就只把台灣當作比較的對象，來看看現在的台北市、新北市、台中市、台南市抑或高雄市到底放在內地是個幾線城市水平，逛一回日月潭和阿里山，看看自己眼前所見是否跟小學課本裡讀的一模一樣，大概就是這麼個目的。

還記得到大陸工作的第一年，就有不少同事問我類似的幾個問題，你覺得大陸跟台灣哪個好？你覺得大陸現在跟台灣還有落差嗎？你之後想繼續待在這裡，還是回去生活呢？我想這種問題在以前根本不需要問、也沒人會問，因為大家都知道那時候大陸的經濟與科技實力都和台灣不在同個水平，所以來大陸搞投資、做生意的商人們，最終選擇回台灣過退休生活都是預料之事。

時間過了大約40多年吧！一切物換星移，在大陸生活的台灣人，不論男女老少都會遇上有人問你這麼個問題，甚至台灣人自己都會來問你。顯然地，大家開始認為在大陸的生活水平已經不輸台灣了，甚至可能還超越台灣，所以大家開始有這樣的好奇心，才會這樣地詢問你的想法。反之，為什麼現在大陸人幾乎都沒有想要留在台灣，不只是受限於台灣政策在某些生活方面的禁止，更多的是他們認為回到大陸生活的發展前景會更好，沒有理由去放棄一個擁有更多資源、更大平台的地方，相信很多台灣人也是這麼想的吧！

難道台灣這些年都沒有進步嗎？我敢說：不是的。起碼從台灣的半導體和部分優勢產業的成長來看，台灣綜合實力水平也是在不斷向前的，甚至在去年疫情重創各地之際，台灣還是少數實現經濟正增長的地區。不能說台灣的總體實力沒有在進步，只能說大陸整體的發展太快，這樣的發展進程，就連美國人也感到驚訝，曾經消費能力指數僅和印度不相上下的大陸，如今已經完成所有貧困縣的脫貧摘帽、曾經什麼加工品都需要仰賴進口的大陸，如今擁有世界最大的製造業規模、曾經被認為只會代工一些低技術含量產品的大陸，如今卻能夠成為量產疫苗的第一梯隊，而且達到近8成的人口自發性施打，甚至將內地使用的健康寶技術與實施機制推薦給聯合國世界衛生組織，幫助更多國家的人民能夠有效抵抗新冠肺炎。

曾經會發生因為饑荒而使人餓死的大陸，如今卻擁有超級水稻的種植技術，能夠大幅度提升每畝地的稻米產量，還將這些技術移植到非洲、拉美等地的國家，養活數億的外籍人口，更不用說航天航太、人工智能、大數據、物聯網、區塊鏈等高科技產業的發展了，北斗七星的建制、華為和中興通訊的基地台與手機的出世，以及阿里巴巴、騰訊和百度等多家高科技公司的建成，都足以說明現在大陸的總體實力已經今非昔比。

一個地方是否能留得住人的標準，我想不完全只體現在這個地區是否是個高度發達的經濟體，就好比人人稱羨的北、上、廣、深，是大陸最繁華的一線城市，但其實有更多的人願意選擇在天津、無錫、南京和東莞等地生活；台灣也是如此，很多人並沒有選擇居住在台北，反而選擇從桃園、基隆或宜蘭通勤，這是經過大量考慮而得出的結果，而為什麼我會選擇在大陸生活？在大陸生活的好處是什麼？我想在此跟大家分享一下。

首先，沒有一個人會想放棄世界上最大的市場不去耕耘，除非他的技能或他從事的產業已在這裡無法立足，這也是為什麼在網購產業非常火熱的大陸，還有這麼多外國實體店選擇進駐的原因，就算大部分的紅利被直播代購給搶走了，但是只要能夠擁有一定的份額，這些實體店依然能夠賺得缽滿盆滿，畢竟14億人口的市場所累積的體量，還是十分可觀的。

大陸擁有非常完善的物流體系，還記得之前我在大陸第一次嘗試用淘寶網購的產品，是一面價值9.9元人民幣的折疊式化妝鏡，那是從廣東發的貨，結果兩天就送達北京，而且9.9元還是包含郵費的價格，如果願意加價，還能夠達成一天送達的請求。

有些像京東方或者叮噹快藥等特營門市，甚至能夠做到快則兩小時內送達，慢則當天送達目的地的要求，這樣的便民服務，只能仰賴強大的運輸系統技術才能做到，目前估計也就只有在西班牙的ZARA能夠擁有比肩的物流實力，但是他僅服務於本土的ZARA公司，而大陸的物流卻是開放於人民的，足見兩者體量上的差異。

為了滿足龐大的內耗市場，大陸的加工業往往都是大規模量產，導致很多產品的生產成本被壓到非常低，我買的化妝鏡裡，竟然還贈送壓克力材質的手機架。而這樣的狀況還屢見不鮮，買咖啡送馬克杯和杯勺、買隱形眼鏡送護理液、護理盒與拖鏡等，每次的拆箱，都是一次次的驚喜，很多時候真的會感慨，人多就是力量，確實是不無道理。

在這裡，你不用擔心你哪裡去不了，因為各個地方的交通系統都十分完善，遍地都是共享單車與共享電動車，公車、火車、高鐵和捷運的動線佈滿整個城市，就連香港澳門和貴州等被海水與山脈相隔的地方，都建起了橋樑和隧道，創下許多項世界第一的基建工程，讓大家的旅遊與工作生活變得非常方便，這樣的基礎建設水平，確實是非常厲害的。

最後想分享的就是大陸物聯網、區塊鏈、大數據與人工智能的實力，在這裡，幾乎所有東西都能一支手機搞定，現在出門購物根本沒有人在帶現金，掃碼支付、掃碼認證、掃碼點餐、掃碼進站，紅外線與NFC感應技術被運用地淋漓盡致。結合人工智能的家電用品比比皆是，越來越多高技術含量的國民品牌被打造出來，在這裡生活，真的可以讓生活變得非常「生活」，真的只有自己到過這裡後，才能感受到這些便利。

我想台灣在很多領域做得還是非常優秀的，但是我認為別人的優勢也需要我們去學習，我們可以以台積電為傲，但是我們也需要去想著還有什麼產業能夠去打造第二個台積電，需要去想著怎麼創造更大的人口吸引力，大陸在這上面，還是有很多地方值得我們虛心求教的，希望台灣變得更好。（兩岸觀察員/高雄人，現居北京）

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