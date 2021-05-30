5月22日，以色列與哈瑪斯正式停火，結束了這場起自9日的武裝衝突。在這次衝突中，以色列軍方的鐵穹防衛系統聲名大噪，在防禦哈瑪斯所發射的多管火箭上成效卓著。鐵穹系統擊殺火箭彈的畫面，隨著網路直播而傳遍了世界，電玩戰爭遊戲中才會有的場景，竟然生動地在真實世界中上演，其中展現的炫目與燦爛，更勝於虛擬世界中的聲光效果。

根據以色列官方統計，哈瑪斯先後向以色列發射了大約4,340枚火箭彈，有3,700枚射到以色列境內，其中90%遭到鐵穹系統成功攔截，於是實際對以色列人造成的傷亡僅有10人。也就是說，鐵穹系統成功化解了哈瑪斯的火箭攻勢。於是乎，鐵穹防禦系統馬上成為炙手可熱的武器系統，若干國家傳出有極高的興趣採購，而一些軍事評論家也建議，國軍如果能夠籌獲鐵穹系統，當可在中共武力犯台時，有效抵禦中共長程火箭砲對本島目標的轟擊。

鐵穹vs火箭彈，上駟對下駟？

儘管鐵穹防禦系統已經證實了其遠大的效能，但該武器系統最初推出時，是有反對意見出現的。最主要的批評是，這是以高昂的導引飛彈去打廉價的多管火箭彈，有以上駟對下駟之嫌。查現有的公開資料得知，以色列鐵穹系統所使用的塔米爾攔截飛彈，每枚造價估計為100,000~150,000美元，而哈瑪斯所打出的火箭彈不過數千美元而已。假若每次都要有效攔截巴勒斯坦/哈瑪斯所發射的火箭彈，以色列很可能會淪入消耗戰的不利境地。

這確實是以色列所可能面對的一種困局，但以色列人必須從另外一種面向來考量問題。由於哈瑪斯對以色列境內發射火箭彈的行動，是一種「無差別攻擊」，只要能夠對以色列平民生命財產造成任一殺傷與破壞，就是有效果。無差別攻擊對以色列平民將帶來恆常的心理壓力，這點尤勝於實質的殺傷效果。因此，以色列必須考量到，他們不僅僅是要防制來自哈瑪斯的實質殺傷與破壞，還要打破哈瑪斯以此種手段對以色列人民所進行的精神威懾。就這個層面而言，以色列必須用盡一切手段來攔截哈瑪斯打來的任一火箭彈。以色列人要讓哈瑪斯產生一種認知，那就是此一手段對以色列徹底無效，以色列有能力攔阻所有的火箭攻勢，最後迫使其不得不放棄使用這個手段。

台海防禦下的多管火箭攻擊

由於鐵穹系統所具有的遠大效能，因此有呼聲傳出，希望國軍也能夠透過管道籌購該款防禦系統，以在中共武力犯台時，抵禦來自對岸的多管火箭攻擊。在檢視這個議題時，我們必須認知到，中共長程多管火箭對本島目標的轟擊，僅只是其諸多對台灣軍事目標的投射火力之一。也就是說，我軍所應擔心的威脅來源，多管火箭還不在共軍武器順位的前列。相對而言，以巴衝突中，以色列人僅只有此單一的威脅來源。

其次是，多管火箭並非精準打擊火力，其發射後即呈自由飛行狀態，因此彈著散佈的面積為大，適宜面對目標實施攻擊。該款武器系統係以短促密集的大規模轟擊，對敵達到震懾與破壞的作用。基本上為對我機場跑道、港口設施進行破壞；對我軍集結整備區實施攻擊，以阻礙、破壞我方戰備之遂行等等。

秉於將最珍貴的資源留給最需要的方面的原則，面對共軍多管火箭的轟擊，國軍可能將無法像以色列這般，能夠使用昂貴的飛彈去進行每顆攔截。由於共軍自海峽對岸發射，其飛行路徑長遠。如果我軍能夠偵測到發射，我方將可依照其飛行的彈道路徑，推估出火箭彈著目標區，而能預做防備。我軍以火箭飛行路徑算出最佳的攔截點與射擊時機，由多門三五快砲行集火轟擊，以對飛行火箭形成濃密的攔截彈幕。這種攔截手段絕對無法達到全數摧毀的目的，但只要能夠擊毀部分的火箭彈，即可減削弱多管火箭大面積密集轟擊的效果，於是將大幅減輕對我軍事目標的危害程度。

以巴衝突的真切教訓－戰力保存

以巴衝突對我最重要的教訓，而為一般人所忽略者，筆者認為應是以軍對於哈瑪斯進入地下掩體與坑道的武器與設施、給養物資所進行摧毀。當哈瑪斯預測以軍即將對其實施報復性的打擊時，巴勒斯坦人立刻將軍事裝備與物資，送進入各處的地下掩體內進行疏散與掩蔽，竟大量的遭到以軍有計畫有系統的精準打擊，反而成為甕中之鱉，逐一遭到以軍消滅，損失慘重。據聞以軍也對哈瑪斯的領導幹部實施了斬首行動。

以軍能夠系統性的摧毀哈瑪斯進入地下掩體的武器裝備，此固然顯示了以軍精準打擊的能力，然而其中的關鍵，端在事前能夠對於哈瑪斯動態，行精準的掌握，換言之，也就是情報作為的確實。由於恆長與巴勒斯坦處在衝突狀態之下，以軍情報機構透過各種偵監手段，長時間對於哈瑪斯在加薩走廊的行蹤與動態進行掌握，因此哈瑪斯的各種重要據點、設施，其位置以色列多已瞭若指掌。於是當衝突發生後，以色列軍方能夠迅速標定目標，利用精準打擊，逐一殲滅哈瑪斯的各類據點與掩體設施。

國軍的戰力保存不可等閒視之

在共軍首戰即決戰的作戰準則威脅下，台海開戰之際，國軍講求戰力保存，盡可能避過共軍第一擊的衝擊。一般而言，戰力保存最直接的作法，就是將武器裝備的儲放地下化。借鑒以巴衝突的深刻教訓，我們必須將以下的狀況列入嚴肅的考量，那就是中共方面很可能經由長久的偵監手段，已經掌握了我軍大多數用以作為武器裝備與資材進行疏散與掩蔽的設施與地點。無論是偵察衛星的長期觀測拍攝、潛伏共諜的偵探，或者是共軍情報參謀人員的研判。由於台灣是開放社會，這點尤便於共軍方面的情報作業。

當共軍第一擊開打之際，我軍裝備設施按照計畫進入掩體內掩蔽，反成為共軍容易摧毀的有利目標。共軍只要按照事前標定的我方掩體，實施逐一打擊即可。今日拜科技之賜，攻堅武器中有所謂的鑽地炸彈，專門破壞深入地下的堅固掩體之用。所以進行戰力保存，必須想得更多，以更細密的思維為之。因此，有幾個原則必須遵行，才能夠將戰力保存做到確實。

首先是，車輛裝備平時的儲放，與戰時的疏散掩蔽，必須是不同的地點與設施，這樣才能降低遭敵偵知的風險。其次是，疏散必須做到越細分越好，最好是一件武器或者車輛就是一座單獨掩體，避免多數裝備進入一個大型的地堡內，如此始可避免遭敵一擊即造成群體損失，被人一鍋端。如是的舉措也有增加了其攻擊成本的用意。

最後一點是，作為我軍疏散掩蔽的掩體，其數量應多過我軍現有武器裝備車輛之數，戰時當我軍車輛武器裝備隨機進駐後，應還有若干空置的掩體留存，這將是最好的狀態。即便共軍已事前發現標定了某些我軍預建的掩體，但其攻擊很可能落到空掩體上，如此可起到消耗其遠攻彈藥、保存我軍戰力的積極目的。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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