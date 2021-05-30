面對新冠疫情的肆虐，雖然台灣防疫超前部署，但在缺乏快篩、廣篩以避免社區感染，加上疫苗不足、接種率偏低的情況下，台灣的防疫終於還是出現破口。5月中旬的桃園諾富特（Novotel）飯店，華航機組人員感染，以及萬華阿公店的群聚感染，台灣的疫情有升高之勢。台灣也進入三級的管制，禁止5人以上的室內群聚，餐廳也改為外送，學校也全部進入停課或線上教學，對經濟勢必帶來一定的衝擊。

疫情對台灣經濟的衝擊，以下我們分成幾個情境來討論，包括短暫影響、中長期影響，甚至封城、全境管制的影響。

第一，疫情短暫影響（第二季之後逐漸緩和）。這波疫情的衝擊，會率先影響民間消費，尤其在旅遊、觀光、運輸、倉儲等產業。假設在短期影響只有一個季度時，民間投資、出口不受影響，只會影響到民間消費時，以去年的民間消費占台灣GDP 48％來估計，如果全年民間消費下滑1％（去年第二季民間消費負成長5％之多，基期較低），則GDP下修0.48個百分點。如以主計總處公布的今年經濟成長率4.64％估計，則今年成長率可望維持在4.16％左右。

如果全年民間消費下滑2％（以去年為例全年民間消費的影響約2.5％），則GDP下修0.96個百分點，則台灣今年經濟成長率會下修至3.68％。

第二，中長期影響（至第三～第四季）。如疫情的影響比想像來得大，除了民間消費之外，也會影響到企業的生產、出口的動能，投資的意願與進展。如民間消費降低3％，加上確診人數增多，也會影響產業的運作，產能減少，影響淨出口20％，以及投資減少20％，則台灣經濟將下修為3.54％。

第三，封城相當時間。如疫情進一步擴大，政府宣布封城，封城將影響到人流、物流，工廠的運作，以及出口、投資的進度，如民間消費減5％，淨出口減少30％，投資減少30％，則台灣2021年的經濟成長率可能只剩下0.85％左右。

短期而言，對台灣的經濟影響不大，理由在於，除了民間消費之外，出口多數是剛性需求，包括美中科技戰的搶單、轉單效果，防疫期間的遠距工作、遠距學習與娛樂的需求。其次，高科技生產的供應鏈除半導體外，多數在海外生產可望避開衝擊。而半導體的市場需求主要來自歐美，影響不大，除非疫情衝擊生產，出口產能減少、投資受阻，否則，短期內對經濟的影響應以民間消費的下降為主。

在產業的影響上，半導體的市場主要來自海外，電子資訊業下游的生產多數在海外，影響不大。而傳統產業上游的石化、鋼鐵，比較屬於資本密集、自動化生產，影響應該也比較小。而原物料、航運、空運隨著歐美的復甦，需求也不會減少，比較可能的影響在於產能的不足。反之，下游的金屬、塑化、機械工業相對較為人力密集，恐怕會有相當衝擊。在服務業方面，餐飲、旅遊、觀光業衝擊較大。另外，金融、房地產、運動健身行業也會受到一定的影響。

另一方面，台灣的餐飲、旅遊、觀光業等，從去年農曆年以來，受到重創，還沒完全恢復，又碰到新一波的疫情，可能撐不過來。政府必須提供選擇性紓困補助，否則不少企業可能撐不過去會演變成倒閉風潮。去年第二季民間消費下跌超過5％，振興三倍券的及時雨也穩住了民間消費。今年，針對從業人員的薪資補助、公司的紓困，以及特定服務業的振興，恐怕也很難避免，才可降低系統性風險。

此外，發起預付折扣券，由旅遊、餐飲業者配合折扣，但消費有效日期可訂在一年之後，政府只要負責廠商不履約的保險，協助廠商有現金進來周轉，度過難關。如果疫情和緩，再發起搶救服務業大作戰，喚醒報復性消費。但與之同時，避免整體性的貨幣寬鬆，否則會造成股市、房市再度飆漲，貧富差距更擴大，年輕人的失落感會更深。

在長期的因應上，除了透過廣篩、普篩來管控、降低疫情的擴散影響之外，疫苗才是終極的解決之道。否則。隨著全球經濟復甦，台灣疫苗接種率低，沒有疫苗護照，國人無法出國。邊境不容易開放，也會拖垮台灣經濟。

雖然政府有意扶植國產疫苗，但國產疫苗的開發仍須時間，且有一定的不確定性，故引進進口疫苗救急和開發國產疫苗應同步進行，才不會造成更多傷亡。此外，利用全球矚目台灣之際，以醫療、國民安全普世價值，要求世界重視台灣，成為世衛組織（WHO）的一員。

(工商時報)