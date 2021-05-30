7月23日東京奧運能否舉行，到現在還莫衷一是，儘管印度、台灣、日本、新加坡疫情加劇，但美國及歐盟疫情卻是穩定中被控制，還剩50來天，贊成和反對勢力仍在拉鋸當中。

然而就在昨日傳出，國際奧會規定所有參加東京奧運的運動員，必須簽署「參加的風險及影響，由運動員自負」同意書，引起輿論大譁。

國際奧會主席巴赫說，由於任何政府與衛生部門，都無法就疫情提出任何保證，因此參加的運動員必須承諾，既然要參加，就需要自己承擔可能的風險。巴赫強調，沒有什麼事是沒有風險的，所有人都應該承諾，去承擔自己應負的風險，而簽署同意書，是奧運「長期以來的一貫做法」。

這令人想到上禮拜才發生的甘肅「黃河石林百公里越野賽」，死亡21人當中有一半是馬拉松好手，百公里賽事難道沒有風險，事件發生後能用一句天災而撇清責任嗎？習近平和李克強還不是批示要「嚴肅追責問責」，也沒叫運動員自行負責。

國際奧會和日本不肯停辦，當然是牽扯到數十億美元的商業利益，他們不願意損失，卻讓全球承擔染疫的後果。奧會主席巴赫搞錯了，東京奧運不僅僅是參加的運動員個人的安危，也攸關著全世界人類的生命安全，病毒不長眼、不分國籍、全世界頂尖運動好手聚集，萬一受染傳播出去，那可是一場人類與病毒的搏命戰。

簽署同意書不啻與死神簽約、與死神搏命，參加者為了個人榮譽，卻給予病魔侵襲全人類的機會。你想玩，全球人不想陪你玩！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※