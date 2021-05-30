疫情大爆發，陳時中忙到焦頭爛額，蘇貞昌院長卻神隱了兩周，直到行政院院會通過紓困方案，才探出頭來面對媒體，不但有違一貫行事作風，也引起社會不少抨擊。

蘇貞昌向來作風強硬，近兩年任期給了府院黨不少排頭吃。他用管理縣市政府的方式管理行政院，務求滴水不漏，相當嚴厲，這次神隱卻讓人看穿他面對危機時的退縮不前。

蔡英文找蘇貞昌擔任行政院長，除了希望擺脫林全和賴清德時代的弊病之外，最大的原因還是在於黨內派系的平衡。但蘇貞昌在用人偏狹，對自己人保護無微不至，對其他派系推薦的人卻極為敵視，院本部及各部會十一職等以上的職缺任用，全部由院長控管，各派系甚至英系都頗有怨言。

不過，蔡英文也以此制衡了各派系檯面上下的爭權奪利，將人事任用權集結在蔡英文與蘇貞昌的手上，並以此要脅各派系服從，所以蔡英文願意忍受蘇貞昌的專橫。

但這樣的框架已經開始面臨挑戰。首先林佳龍辭去交通部長，讓正國會在內閣沒有部長，已經預告了這個框架的不安定；二來丁怡銘回鍋行政院，更彰顯蘇貞昌用人私心；三來疫情擴散，需要行政院長出來協調各部會及中央與地方的對策，院長卻神隱起來，各部門各行其事、中央與地方相互叫陣。這已經不是蘇貞昌的能力問題，而是政治道德問題，臨陣脫逃將成為蘇貞昌汙點的註記。

8月四項公投，對民進黨不樂觀，可能在公投結果出爐後，蘇貞昌就會以政治責任為由請辭行政院長。蘇貞昌的總統夢將和他的行政院長職務一樣，一去不回。

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