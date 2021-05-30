現在看新聞，都要揉揉眼睛，不會這麼誇張吧？上則是單日21名確診病例死亡；下則是指揮中心禁止民間或地方自購疫苗，一切疫苗都要由指揮中心「統籌採購」。

批評的聲音很多，中央自己不做事，也不讓別人有事做。從法律的角度看，政府有權力壟斷防疫資源嗎？在防疫上的怠惰不作為，導致人民生命、財產、自由的損失，難道不用負起責任？

根據《國家賠償法》，「公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害，國家應負損害賠償責任。」

衛福部去年讓東洋代理3000萬劑BNT疫苗破局，導致現在疫情爆發，確診者死亡，勞工失去工作，人民被限制自由，這樣的因果關係是成立的。若政府在購買疫苗一事有「怠於執行職務」，那顯然是該當國賠的要件。

相信未來一定會有民眾，向政府請求國家賠償，那麼購買疫苗的幕後過程，指揮中心就必須在法庭上一一交代清楚。有沒有扯後腿的「吳委員」；為什麼東洋報3000萬劑指揮中心只願買200萬劑；是不是為了維持國產疫苗廠商的利潤，蓄意減少對國際疫苗的採購，都會一一曝光。

看好了世界！台灣示範一次，「民主」能夠制衡濫權的統治者！

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