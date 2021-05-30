台灣面臨三級警戒兩週以來，染疫人數不降反升，死亡人數更是屢創新高，目前累積99死，已遠超過2003年SARS的73死，台大醫院駐院醫生拍攝影片反映ICU病床已達飽和，呼籲CDC應放下政治立場的對立，儘速與地方政府協調開設更多的醫療收容中心。

去年第一波疫情爆發，國防部配合衛福部打算提供部分營區充當備用防疫所，以空軍新竹機場為例，收容中心修繕工程決標消息一傳出，地方民代立即替附近鄉民、在營弟兄打抱不平、極力發聲，畢竟軍隊是個大型群聚生活環境，把染疫的民眾與健康的士官兵設置在同駐營區，就算防疫陣線層層把關，在現實層面還是必須再次承擔群聚風險，心理層面也會產生不小壓力，幸賴沒有疫情傳出，政令施行也就不了了之。

這次陳時中除了繼續去年國防部營區的防疫所規劃外，更將念頭打到軍友社經營的國軍英雄館上，卻被國防部長邱國正打槍「柿子挑軟的捏」，理由是該館地處台北市中心，不是合適的隔離場所，兩個部會的攻防，彷彿一齣「死道友不死貧道」的橋段，無腦的政策，拒絕配合的部會，本位主義加上橫向溝通不良，難怪被新冠病毒捅得千瘡百孔。

矛盾的防疫政策還在持續，救急的疫苗還在執政團隊盤算中難產，僅供救急還不知道能否救命的15萬劑就像天恩浩蕩宣傳不停，殊不知按照這樣的接種速度與效率，一年後都無法達到群體免疫的實驗標準，荒唐的是民進黨發言人，更是王定宇的好房東顏若芳竟說：「因為疫苗一次來太多很難一次消化完。」這種外行講風涼話、看熱鬧的言論，實在荒誕至極甚且貽笑大方。

伴隨各行各業因為民眾減少外出消費，餐飲禁止內用只能外帶，除了影響國人生計，也必定造成經濟下行，各大銀行已經陸續預判今年台灣會有出現經濟危機的可能性，去年餐飲、批發、零售業等內需只貢獻GDP0.38%，今年第一季雖然翻倍成長、貢獻卓著，但因為疫情擴散恐怕也是曇花一現，所有的大利多瞬間成了泡影，炎炎夏日到來，加上缺水、缺電危機，肯定是沒有最慘只有更慘。

集黨政軍大權於一身的蔡總統是否聽聞到廣大民眾鋪天蓋地的哀嚎聲？你不是在當選後，說你帶領的政府，要有這樣的雅量，人民不滿的怒吼，如果第一次聽不見就「大聲點」，第二次再聽不見，可以「再大聲一點」，第三次再聽不見的時候，可以「拍桌子」。現在大家喉嚨喊啞了、桌子拍爛了、全體人民的健康持續暴露在高危險中，又困於疫情無法走上街頭，紓困4.0灑幣6300億，到底是不是又再浪費公帑，企圖收買人心、消弭民怨，而非把錢花在刀口上，我們都知道羊毛出在羊身上，這些預算花的都是人民繳交的稅金，說穿了只是大慷納稅人之慨，或是寅食卯糧大幅舉債而來，以後子孫代代還是得償還。

正如柯文哲所言，拿十分之一出來買疫苗就夠了，面對業已慘遭穿透的巨大疫情破口，民進黨政府還在頭痛醫腳，當然既治不了標更治了不本。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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