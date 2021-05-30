這波疫情剛起時，有網友豪氣地說要世界看好了，台灣人只示範一次在兩周內解除3級警戒。結果被現實大大打臉，台灣示範的是如何在兩周內從防疫神話變笑話。如今疫情延燒全台，30日累計死亡數飆破3位數，達到109人，遠超過SARS。蔡總統、行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中，有哪個出來鞠躬說聲對不起？

蔡政府一敗塗地

如同應驗了股神巴菲特的名言「退潮後才知道誰在裸泳」。民眾1年多來以為台灣防疫世界一級棒，如今才發現原來我們一直光著屁股，該準備的保護根本沒做，篩檢、醫療、安置、疫苗，要什麼沒什麼。病毒是最無情也最準確的考試，蔡政府和指揮中心一敗塗地。

竄高的死亡數顯示著方興未艾的波形，雖然因為民眾自動自發的軟性封城，萬華熱區確診數有下降，但其他地區確診數都在逐漸上升。這兩天全國確診增加幅度雖有趨緩，但病毒已經正式進入社區，很難清零回到過去了。有太多的事情我們之前沒做好，現在當然要趕快補上，但決策失當的政治責任不能不追究。害台灣陷入今天險境的衛福部長陳時中，自大、傲慢、雙標、政治凌駕專業、任由防疫漏洞全開，民進黨政府把他捧上神壇準備收復台北市，結果事實驗證，他1年來得意洋洋開了一張又一張支票，現在疫情狂飆卻應對無措，還有臉繼續報著沒一天正確的確診數字嗎？

更可惡的是，陳時中出了包，卻不肯好好認錯道歉並承擔責任，造成病毒破口的機組員3+11決策，他推給了根本沒出席會議的副指揮官陳宗彥，此事被媒體挖出，陳時中才說決策由他負責，這鍋甩得有夠難看。同樣可惡的是，蔡政府一直刻意壓制篩檢量，直到疫情吃緊，雙北等縣市決定自己來做快篩，指揮中心才放行。但有企業想買快篩給員工檢測，指揮中心研議了好幾天，決議居然是企業要做快篩就要做好安置量能。這種涉及病患安置、醫療、病情追蹤的事，怎麼會推給毫無專業及證照的民間企業來做？是要嚇阻企業別多事？篩出來的陽性者為什麼要被這樣對待？這還是一個對人民負責任的政府嗎？

面對疫情爆發上百人死亡，民進黨政府不但沒有認錯檢討，還更赤裸裸地露出醜惡冷血的嘴臉。疫苗至今才到貨約88萬劑，根本杯水車薪。鴻海和佛光山可幫忙買到貨，陳時中卻打官腔說購買疫苗要由政府統籌，還說出鴻海送的BNT疫苗是大陸代工的不實訊息。蔡英文總統講7月要接種國產疫苗，渾然不顧國產疫苗連2期實驗都還沒完成，法定藥審程序沒進行，如果民眾施打出了狀況提出訴訟，蔡總統是要自己來賠嗎？人民的健康誰賠得起？誰又有權拿台灣人民當非自願的第3期白老鼠？

背叛人民背叛憲法

台北市長柯文哲要中央不要刁難民間，國際佛光會祕書長釋覺培質問政府，有沒有看到人民驚慌恐懼的心情？顯然是沒有的，因為民進黨政府自己萬事俱漏，卻為了面子不讓人民自救，所以強拆金門機場的快篩站，阻擋人民自尋疫苗。這是明擺著用自己的政治利益踩在人民生命健康之上，人民都有眼睛，怎麼會看不破民進黨政府的手腳？

可笑的是，民眾正面臨生死危機，民進黨政府還在用反中來掩飾施政無能，煞有其事地打假訊息，結果被抓包是自己人反串，目的是想煽動仇中情緒。大陸願意援助台灣疫苗，陳時中酸言酸語，日本幫忙送AZ疫苗，蔡政府就立即感激涕零。行政院長蘇貞昌的「卡臣」哏圖曾經紅到日本，疫情爆發兩周來，他和他的「卡臣」卻神隱了起來。如果未來因為民眾自律，疫情得到緩解，蔡政府想必又要吹噓成自己施政有方，以遮掩1年來防疫的諸多疏漏，但老百姓已經看清楚，不會再被騙了。

蔡政府只顧搞政治不做事，還不讓人家做事，拿人命不當人命，這種政府，根本已經背叛了人民，背叛了憲法責任。蔡總統應該為防疫失敗向國人道歉，並且進行內閣改組，撤換陳時中，升級防疫指揮體系。再死抱著面子、意識形態和政治算計，民進黨政府將成為荼害人民的歷史罪人。