新冠疫情深不見底，雙北市已進行4級封城演練準備，各界為了引進疫苗煞費苦心找尋管道，民進黨政府卻老神在在，運用網路大打文宣戰，還任由疾管署刪改連結「湮滅證據」，網友大呼「厲害了，我的黨」，並非無據。

蔡政府與多位民進黨人士，近日不斷將BNT疫苗帶風向扭曲為大陸生產，但疫情指揮中心發言人莊人祥清楚說明，BNT輝瑞疫苗就是德國生產，上海復星代理的BNT疫苗也是德國生產，狠狠打臉民進黨。

面對這個假訊息，民進黨充耳不聞，指揮中心更乾脆把副指揮官陳宗彥主持記者會時談打假喊卡，似乎怕陳宗彥和莊人祥一樣，來個「真心話大冒險」，說溜了嘴。

而當媒體報導不只BNT，AZ和莫德納皆無藥證後，疾管署又立刻發圖卡澄清，指AZ和莫德納已提供相關技術性資料，由疾管署專案輸入，至於BNT則未提供資料向食藥署提出專案輸入申請，1小時後再修正圖卡排版內容，還把媒體報導打個X。

但紙包不住火。國民黨主席江啟臣和網友踢爆，質疑今年3月衛福部的文件已清楚寫明輝瑞BNT疫苗已通過我國緊急授權使用，發文沒多久，疾管署就將官網上傳的相關文件刪除。江啟臣痛批民進黨這兩周都在說謊推託，沒有一件事情說實話。

陳時中解釋，主要是原本COVAX平台允諾可提供BNT疫苗給台灣，才會在施打疫苗文件先註明，日前COVAX已明確告知不提供BNT。只是，疾管署先片面偷偷刪除連結，不僅顯露心虛，更讓疫苗採購增加黑箱疑慮。

人命無價，再多的口水也解決不了眼前的問題，面對凶險的新冠病毒，中央既然要大權在握，就快點採購取得疫苗，別再刁難了吧！