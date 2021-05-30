美國總統拜登承諾提供南韓55萬名軍人新冠疫苗，更授權南韓在地生產美國研發的莫德納疫苗。台北市長柯文哲大嗆美國，「台灣萊豬也吃、軍火也買了，死11個不算多？」宣洩的是台灣人對疫苗政策徹底失敗的悲憤與無力感。

根據《紐約時報》全球疫苗追蹤最新資訊，台灣新冠肺炎疫苗注射率為1.6%，與衣索比亞、利比亞、阿富汗相同。民進黨最熱衷比較的新加坡、香港及南韓分別為65%、31%、14%。面對失控的疫情、疫苗一劑難求、人心社會動蕩不安，總統府依然吹噓，總統與國安團隊從國安角度跟戰略視野，掌握並加速推進疫苗進度。如此國安團隊視人民生命如草芥，還不打掉重建？

全球早有共識，疫苗是克服新冠肺炎的最終解決方案，也是關鍵「戰略物資」，疫苗外交更是各國外交的優先政策工具，多由國家領導人親自主導，美國更在白宮及國務院設置專責疫情應變及衛生安全協調官。唯獨台灣沉溺於有效控制疫情的假象之中，採購疫苗虛應故事，經常是政治意識凌駕醫藥專業，令人痛心疾首的是，過去一年多，民進黨對所有警告、建議置若罔聞，所謂的「超前部署」不過是空泛口號，現已無法「校正回歸」。

而主要的疫苗外交行動卻是配合美國，協助友邦國取得疫苗，而非為國內爭取更多的疫苗，一直到最近國內疫情爆發後才警覺調整，也難怪柯文哲及國人對美國冷淡回應台灣疫苗問題感到不滿及憤怒。

為掩飾無能，民進黨政府抗拒來自地方政府、非政府組織、民間企業社團的善意及參與，不惜與人民為敵。佛光山「國際佛光會」申請贈購美國「嬌生」疫苗50萬劑給中央疫情指揮中心，卻被指揮官陳時中澆了一盆冷水。國際佛光會秘書長釋覺培今天以「請政府但念蒼生之苦」投書媒體，這是人民最卑微的請求，民進黨政府聽到了嗎？

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