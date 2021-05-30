防疫出現兩個關鍵詞，一是「疫苗」，二是「崩潰」。前者已經被高度政治化，且疫苗施打效力至少要1~2個月之後才能顯現，實在是緩不濟急，後者才是真正緊迫的問題，但這部分討論大多淹沒在疫苗的政治口水中，醫療體系瀕臨崩潰的問題若無法解決，更大的災難將在後面。

死亡案例增 陷惡性循環

許多人認為台灣醫療體系健全，效能全球首屈一指，不可能如此迅速崩潰，但「崩潰論」不是危言聳聽，證據足以印證。

首先在檢驗量能部分，中央流行疫情指揮中心坦承PCR塞車仍超過萬件，但快篩採陽率並未明顯下跌，顯示未來還需要更多PCR，量能將更加吃緊。醫療資源部分，台北市長柯文哲已連續兩天針對病床不足問題炮轟中央，多名第一線醫護人員上網訴苦，透露身心不堪重負；救護車繞台北一圈仍找不到病床的臉書po文，引起媒體廣泛的傳播和討論，再加上病患送院前死亡個案不斷增加，台灣正陷入「檢測塞車─救治遲滯─病情延誤─傳染擴散─死亡增加」的惡性循環！

這個場景不就是去年初武漢的重現嗎？大陸領導人習近平曾承認大陸治理存在「短板」，指的就是當時武漢因檢測、醫療量能不足，造成短時間內的醫療資源擠兌與崩潰，不得不以「封城」的極端手段控制疫情。相較去年新冠病毒剛剛被發現，人類對其特性掌握有限，如今全世界已積累了非常充分的經驗，也有許多反面教訓作為警醒，為何台灣還會重蹈覆轍，甚至還在為各種解決辦法吵個不停呢？

蔡政府防疫政策已經落入「兩個凡是」的陷阱：凡是被大陸證明為合理、可行、有效的抗疫經驗，都一律排斥；凡是帶有大陸色彩的抗疫援助，都一律拒絕。這裡面一部分當然是基於意識形態和政治考量，但另一部分也源於台灣政府、醫界很多人對大陸抗疫的記憶還停留在去年疫情爆發之初「一刀切」的時期，完全不知道大陸早就形成一套動態化、常態化、精準高效的防疫模式，這種模式對自由社會同樣具有借鏡意義。

廣東對新一波本土疫情的緊急措施，值得台灣參考。5月21日廣州荔灣在收治患者時發現一宗個案，並被確認為傳染力超強的「印度變種病毒」。廣東當局立即透過疫調匡列密切接觸者、迅速隔離、檢測，並根據新增個案的所在區域進行多輪普篩，1個星期內，發現了近30例無症狀陽性個案。這有兩大借鏡意義：第一，檢測才是真正的「超前部署」，廣東透過普篩即時找出染疫者、切斷傳播鏈。第二，廣州是大陸一線城市，並未因此輪疫情而「硬封城」，更沒有出現醫療緊張，人員管控精確到社區、住宅樓棟，市民基本生活未有明顯影響。

不要讓病人猝死家中

按照傳統邏輯，大陸抗疫模式是基於一黨制的「舉國動員體制」，台灣學不到，也不能學。事實證明，這完全是偏見和誤解，只要政府找到問題要害、運用好手中公權力和行政資源，在短期內提升量能、控制疫情並不難，如果反其道而行，醫療崩潰的慘劇就會發生。以香港為例，《香港國安法》只在政治層面造成影響，在經濟和生活方式上仍然是一個自由社會。回顧這1年來香港抗疫，也能清楚看到一個明顯的轉折：去年下半年之前，港府是以歐美思維主導抗疫，疫情綿延不絕，後來港府借鑒大陸經驗，一方面堵塞入境檢疫漏洞，重設閉環式酒店隔離SOP，另一方面果斷推行封區封樓強制檢測，並對外傭普篩，現在已經實現「清零」。 台灣抗疫當務之急，應聚焦在提升病毒檢測與救治能力上。在檢測量能上，政府已經獲得台大PCR實驗室協助，但還遠遠不夠，緊急時刻不必考慮面子，盤點資源與可能的需求，若能充分滿足需求就趕快動手做，若資源不足就尋求外部協助。在醫療救治量能上，不論什麼名稱，政府應果斷徵用足夠的場地與有初級醫護能力的志工，收容輕症與無症狀感染者，予以觀察、治療，待其康復。不要再出現病人猝死家中或檢疫所的不幸事件，更不要讓醫院收容不了的輕症與無症狀患者傳染給家人。