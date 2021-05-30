疫情快速延燒，國人對疫苗需求急如星火，政府動作卻是慢吞吞，面對各界質疑，全都甩鍋對岸「阻撓進口」，直到國際佛光會和企業界紛紛表明願意捐贈或協助，才終於拿出「必須中央與原廠簽約」作為擋箭牌，也戳破政府才是阻擋疫苗進口的這件「國王的新衣」。

早在去年10月12日，東洋藥品就曾召開記者會宣布取得BioNTech（BNT）新冠疫苗的有條件授權書，但才短短半個月就宣告破局。根據東洋董事長林全當時的說法，由於上海復星醫藥去年3月已取得BNT疫苗的中港澳台代理權，東洋見有機會向BNT拿到台灣獨家授權，才決定跳下來做，條件是最多可採購3000萬劑疫苗，但衛福部只預定採購200萬劑，遠低於預計供應量，因數量牽涉到價格，最後只有放棄。

反觀政府採購，去年7月先是說駐外單位爭取COVAX在今年第1季取得1000萬劑，之後一路加碼，到12月已聲稱採購到2千萬劑疫苗，準備今年第1季供貨，不僅超前部署且已超買，不料直到近期國內疫情大爆發，民眾卻還苦等不到這些「超買」的疫苗。

疫苗嚴重不足，政府直接甩鍋對岸「阻撓進口」，甚至透過親綠媒體營造「載送疫苗飛機起飛後才敢公布，避免被對岸攔截」的諜戰氛圍」把買不到疫苗的責任全推給對岸。

無論當初衛福部基於何種理由不願東洋大量採購BNT疫苗，至少這段過程中，東洋從頭到尾沒有提過對岸阻撓。林全是當年小英最信任，也是執政後的首任閣揆，連他與BNT洽談過程都沒有遭到對岸阻撓，還能一次採購高達3000萬劑，為何政府出面採購，無論在歐洲還是美國，對岸的手都能神通廣大地伸進去？

政府進口疫苗究竟是不能，還是不願？從東洋、國際佛光會、鴻海郭台銘、到各地方政府，都能不受對岸阻撓，自疫苗產地購進疫苗來看，答案已愈來愈清楚。這也就難怪日本政府傳出擬捐贈AZ疫苗給台灣的消息時，中央防疫指揮官陳時中會非常沒禮貌地回應「若要進來要早啦！晚就沒意思了。」只差沒怪日本政府多事。

國產高端疫苗的第2期臨床實驗已進入尾聲，聯亞疫苗也預計年底前完成第3期臨床實驗並啟動解盲。但根據yahoo民調，如果國人可以選擇疫苗，有4成以上會選BNT，選莫德納的也有近3成，但高端只獲5.7%的民眾支持，聯亞更只有1%，一旦國內有大批進口疫苗，這些國產疫苗的研發很可能就付諸流水。

蔡政府是否要拿國人的生命財產來保障這些國產疫苗順利銷售，外界無從得知。但之前拿「中國的認知戰」來轉移民眾對疫情升溫的怒火，已被抓包是親綠寫手林瑋豐的自導自演，這次疫苗進口對岸阻撓的說法，是否又是自導自演？政府只有積極協助民間採購疫苗，才能自證清白了。