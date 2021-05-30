中央流行疫情指揮中心30日公布，新冠疫情累計死亡人數已達109人，確診病例也已突破8千人，疫情持續在高檔盤旋。民意除強烈要求蔡政府應積極向外採購疫苗，也希望指揮中心不要對民間多條欲提供疫苗的管道卡關，趕快放行，畢竟人命關天，疫苗能夠早一點進來，就可以早一點挽救更多國人的性命，也可稍稍舒緩已經緊繃到瀕臨崩潰的雙北醫療系統。

在強大民意的關切下，對此，總統府30日晚間表示，關於縣市政府或民間尋求疫苗供應來源，政府沒有刁難，希望指揮中心提供必要協助。

目前民間有幾條線正在進行疫苗進口，包括一，佛光山欲捐贈50萬劑嬌生疫苗，並直接表明將「與原廠對接疫苗暨物流送抵台灣作業」，符合蔡總統日前所稱，疫苗一定要跟原廠買，安全才有保障的說法。二，鴻海創辦人郭台銘有意捐贈德國BNT疫苗500萬劑，且這批疫苗將直接從德國空運來台，可免除在綠軍帶風向下，部分國人對BNT疫苗生產地的質疑。三，孫文學校總校長張亞中宣布，已獲捐贈德國BNT疫苗500萬劑，大陸國藥疫苗500萬劑，疫苗進來之後，要打BNT還是中國國藥，民眾可自由選擇。此外，大陸台企聯的台商們也決定捐款購買耀瑞BNT疫苗捐給政府，並已委由商總主席賴正鎰提出申請。

指揮官陳時中一再對大陸疫苗充滿譏諷，然而，多項民調均顯示，高達9成的受訪者表示「只要有疫苗可以打，都願意接受。」民眾對大陸疫苗並不如蔡政府所稱的那般排斥。

況且，透過各方的積極奔走，國人現在有多種疫苗可選擇。德國的BNT、美國的嬌生、大陸的國藥，這3種已獲得世界衛生組織認可的疫苗，可以說都在台灣的家門口了，只差指揮中心點頭，國人就至少可得到1550劑疫苗。以嬌生只要施打1劑，另外2種疫苗須施打2劑來說，只要陳時中發發慈悲心，就可以有800萬國人得到疫苗的保護，覆蓋率為35％。看看指揮中心「努力」了1年半，目前僅有AZ第1劑的施打率1.6％，排名全球倒數，為何不願接受民間的幫忙？

任何懂得苦民所苦、有責任感的政府官員，一旦知道哪裡可以購得或取得疫苗，用跑的、爬的，都會盡全力去爭取，並且會盡一切力量排除或簡化行政流程，讓疫苗趕快進來。然而，指揮中心卻一再為難民間及地方政府的疫苗供應，這種心態實在讓人不解。

民進黨網路社群中心主任范綱皓還帶風向表示，國際疫苗是在還沒有完成3期人體試驗，就取得緊急授權使用。言下之意，國產疫苗沒有進行3期人體試驗就上市，是沒有問題的，甚至連陳時中也公開這麼表示。然而，這個明顯為拉抬國產疫苗的錯誤說法，已遭到多位醫生打臉。陳時中和民進黨黨工公開散播假新聞，蔡政府不辦人嗎？

民意一再要求快速進口疫苗，指揮中心則是一路阻擋。所幸在近日直球對決下，蔡英文總算略為釋出善意，後續作業能否順利進行，就看陳時中的良心和執行力了。（作者為作家）