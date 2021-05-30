近日台灣疫情嚴峻，死亡人數也不斷攀升，均應歸究於政府明顯準備不足，先是不願普篩找出社區潛在感染源，而後一再拖延各種獲取國際認證疫苗的可能，而今疫情失控都要怪蔡政府自己打爛了一手好牌。疫情固然可怕，但至少還能期待來遲的疫苗為我們帶來曙光。然而，筆者日前談到《當台灣成為氣候變遷最危險的地區》的風險仍然是進行式，而世界主要國家均已具體宣示減碳時程，唯獨政府仍置身事外，至今沒有解決問題的具體承諾（更無立法）。

筆者沉痛警告政府，持續短視而忽略地球環境之永續，我們的子子孫孫將因氣候變遷反撲而無安身立命之所。基此，重新調整我國能源配置是當務之急，應速從「煤、氣歸零」、「以核養綠」著手，而水力、風力、太陽能及地熱等再生能源一個也不能少！我們能努力的時間不多了，政府務必不可再砸爛以下每一張好牌：

一、 依公投結果務實執行「以核養綠」能源政策！

民進黨自成立之初，即以「非核家園」作為政治訴求，若是為了避免核武及核災倒還不算奢侈，但民進黨首次執政後將：「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」定入《環境基本法》第23條之結果，使得今日缺電的台灣還要奢侈的放棄乾淨、相對安全及永續的核電。其實，自政府於1971年十大建設建置核電廠至今，核電技術純熟且專業人才濟濟，老百姓毫無道理犧牲下一代的幸福，只為恭奉好民進黨過時的「非核家園」神主牌！

其實人民在2018年就用「直接民意」的公投（589萬票）表達「以核養綠」訴求，但蔡政府卻選擇公然違背憲法人民複決權，至今仍未刪除環境基本法中過時、不合民意的「非核家園」條款。基上，蔡政府有責任盡速修法並以核能當作我國能源政策之主力。

二、 燃煤、天然氣均應盡速歸零！

正因為廢核使民進黨政府不得不另尋解方，結果是目前以氣代煤飲鴆止渴的「錯誤」配置。依經濟部官網能源政策是以「減煤」、「增氣」、「展綠」、「非核」為核心，預計在2025年將電力結構調整為天然氣占比從35%增至50%、燃煤從45%減為30%、再生能源從5%增至20%、而核電也將從11%降至0%。屆時不僅無核可用，超過50%天然氣（即甲烷）發電只會加速地球暖化的嚴重後果。

作為國際氣象研究權威的「美國太空總署」，在2018便確認近年甲烷增加主因正是來自天然氣開採過程洩漏，並對全球「煤改氣」趨勢發出警告：「天然氣不僅不是扭轉氣候變遷的萬靈丹，更不該將其視為「乾淨能源」，這種迷思可能誤以為能「盡情使用」，反而加速全球暖化。」顯見，政府表面上減了惡名昭彰的煤卻用同屬石化燃料的天然氣來補；殊不知一噸甲烷之暖化效應是一噸二氧化碳的33倍之高！難道專家建言到了蔡總統面前全都視若無睹？基此，燃煤與天然氣都應歸零才能真正減緩暖化，而侵害藻礁的「三接外推備案」也能順勢撤銷、迎刃而解。

三、發展再生，別忘了寶島地熱！

現今再生能源占比不到6%，且以風電、太陽能、水力為主，不僅產值低且間歇性供電更是低效益。然而，蔡政府似乎遺漏我們地處板塊隱沒帶上的優勢，其實台灣擁有發展地熱（geothermal）的絕佳條件。據報台灣擁有豐富的地熱資源，相當10座核四廠的發電潛能，加上地熱能夠24小時發電，是可以好好運用的基載再生能源（詳《醒報》〈地熱能源穩定可靠 加速減碳值得開發〉）。土耳其近10年在政府大量支持地熱發展下，成長了近13倍之多。土耳其的地熱能源成績值得我們學習！

蔡政府因無知及私心正自陷於疫情的困境之中，假如在能源及地球暖化政策上仍堅持非核，忽略民意與專家意見，最終受害的不只我們還有我們的子孫，屆時這些千古罪人還有幾個在位、誰能負責？（作者為法學教授、律師）