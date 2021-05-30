新冠肺炎疫情全球大流行，但國際政治舞台並沒有閒著。美國國務卿布林肯雖曾把疫情防控定位為中美競合關係的「合作面」，但在病毒陰影驅之不散的情況下，中美除競相推動「疫苗外交」，更為疫後外交對抗各自進行「超前部署」。

美國總統拜登近期分別與日本首相菅義偉、南韓總統文在寅，先後舉行高峰會，展現對其重視。日、韓原是美國在亞洲的兩個鐵桿盟友，但因美前總統川普「單打獨鬥」的性格，且對防衛經費分攤斤斤計較，搞得彼此離心離德。

與日本相比，南韓的立場較讓拜登擔心，因為南韓除覬覦中國大陸的龐大市場外，還必須考量中共對北韓問題的影響力。因此，南韓不願得罪中共，至今還是「四方安全對話」（Quad）的一條「漏網之魚」。但無論如何，美日和美韓兩次峰會後，發表了讓拜登「雖不滿意，但可接受」的聯合聲明，總算讓三國同盟關係，勉強回到「基本盤」。

另拜登強化與歐洲盟國的努力，因歐洲議會5月20日以壓倒性多數通過凍結《中歐投資協定》（CAI），取得重大成果。該協定在拜登上任前匆匆完成簽署，被認為是中共對歐關係的突破。

表面上，凍結協定是因「新疆問題」，導致歐中之間的「制裁和反制裁」角力；但實際上，就如法國參謀總長勒匡特（Francois Lecointre）所言，「世界秩序正因中美競爭而展開重組，在重組過程中，所有國家都將被迫選擇立場。」

歐盟強調「戰略自主」，雖不願在中美之間做出選擇，但當歐洲意識到，自身利益更多體現在與美國的夥伴關係上時，就必須以強化跨大西洋關係，來面對崛起的中國。

為避免遭到孤立，中共和俄羅斯都必須彼此「送暖」。在中國大陸疫情暫獲控制下，統籌中共對外關係事務的政治局委員楊潔篪就馬不停蹄於5月24日訪問俄羅斯，與俄方舉行為期3天的中俄第16輪戰略安全磋商。今年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年，這次安全磋商對中俄兩國具有重要戰略意義。

中共外長王毅曾表示，兩國戰略合作「沒有止境，沒有禁區，沒有上限。」外界則特別關注中俄在軍事、高科技和貨幣領域的合作，因為這些是美國仍具有領先地位的領域，也是決定未來「東升西降」抑或「東降西升」的關鍵。

冷戰時期，東、西對抗形成的「兩極政治」體系，因「蘇東劇變」而進入後冷戰時期的「一超多強」格局；而當前，隨著中美力量對比消長，以及拜登上任後實施的「排他性多邊主義」，「兩極政治」又有捲土重來的可能。

遺憾的是，受到國際大氣候的影響，目前的兩岸政治關係似乎又倒退至當年「不接觸、不談判、不妥協」的「三不」時代！台灣如何自處，恐怕還有賴執政者的「超前部署」。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問）

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