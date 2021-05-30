佛光山國際佛光會願意捐贈疫苗50萬劑，郭台銘願意捐500萬劑，張亞中願意捐1000萬劑疫苗，但是蔡英文政府，寧願百姓受疫情之苦，也不願接受。

2007年及2015年時，當初的肺炎鏈球菌疫苗是民間團體自行購買後捐贈政府，不是中央簽約的。當時的馬英九政府不會擋疫苗！陳水扁政府也不會擋疫苗！

奉勸蔡英文政府，有三種人不能黑：護國的軍公教不能黑、救命的醫護人員不能黑，救苦救難的任何人都不能黑；有三種錢不能賺：國難之財不能賺、天災之財不能賺、人命之財不能賺。

如果為政者對此三種人既黑，三種錢也想賺，不僅會讓國家社會基礎動搖、人民良善價值崩解，始作俑者更將身敗名裂、遺臭萬年，墮入惡鬼無間道，永世不得翻身！

在輿論的壓力下，今天晚上，總統府突然轉向，表示政府只有全力為國民健康把關的責任，沒有所謂刁難問題。我們希望蔡政府能夠說到做到，以蒼生為念，慈悲為懐，協助民間捐助單位，早日取得疫苗，造福百姓。

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