昨天居委會通知，明日起沒打疫苗的出入公共場所可能有種種「不便」，立刻引起業主群疑問「打疫苗不是自願性的嗎」怎麼變強制了？居委回應是「（公共場所）說是沒有不讓進，但可能需要特別防疫」。

說到底，你懂的。「沒打疫苗與戴口罩的閒人，勿進」這樣慣例，很可能以後成為大陸出入公共場合的標準。

這裡打疫苗真的是鋪天蓋地，幾乎成全民運動：在辦公室，公司HR整體安排要你打；每天早上小孩子的學校老師每天會發來APP晨報，上傳表家裡一共幾口人，幾個打了兩針、幾個打了一針，最近有沒有離滬？去了哪裡（細到連出差所在地的區、街道都要如實填寫）；然後是居委會每天發通知哪一段日期內打了第一針的趕緊接上第二劑；然有樓主上門還會挨家挨戶勸說。沒打的，無所遁形。

每個區還祭出不同的接種獎勵，閔行區有發小禮品的，打完疫苗送你一瓶水和小蛋糕，聽一位出租車師傅說，普陀區某小區最大方第一針送現金180、打兩針360(人民幣)，還有小區送一袋米、一桶油，花樣盡出主要吸引區域裡的老人家去打。朋友說，打疫苗接種率不僅現在是各區的KPI，更是考驗各區基層動員能力實力與財力。

年初最先開始醫護人員是首批，然後之前傳出上海浦東機場某區物流人員感染，所以冷鏈、物流人員也加入集體優先施打，然後是餐飲業人員、公共交通運輸人員。前東家是做餐飲的，全部人員集體安排施打。每家餐飲店前也會貼出告示「本店所有工作人員已接種新冠病毒疫苗」。其實台灣外食族居多，當前處於半封鎖狀態，許多人也需要靠外帶、外送餐飲，確實可以考慮優先給這些餐飲從業人員接種。

一個小場景，有次經過家門前的85度C，店內一位收銀員工被好幾名人員圍著有小區裡的管理員、民警、物業人員，原因是她打了疫苗發燒，正在被輪流問話，什麼時候發燒？什麼時候打的？目前情況怎樣？當然我自是快步走過。

傳言：一，接種破5億次後，年底要衝8成群體免疫，大陸年底要開放國境；二、現在疫苗已經進入第二針時程，六月中後優先供應第二劑施打人群需要，第一針恐缺；三、廣州疫情再起，越南又出現高傳染力變種病毒。所以最近個接種點人又多了起來。

台灣久旱逢甘霖，希望及時雨快來，轉危為安。（克萊兒/現居上海）