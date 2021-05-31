有次去美國大學訪問，有機會跟幾位同學餐後聊天，聊起孝道。我說中國人很注意孝道，人們心中時時都會想著「誰言寸草心，報得三春暉」，尤其在父母老邁時，中國人更是時時以父母為念。

在場的幾位美國學生說，他們在班上，也曾經談過該不該孝順父母，結論是：「沒有必要孝順父母」，我大吃一驚的問他們為甚麼？他們說，父母生他們，並不真的是要他們到這個世界上來，而是他們為了性快樂，把他們搞出來的，他們已快樂過了。我說就算如此，他們也辛苦的把你們養育成人，養育的辛勞總是有的吧！

同學們說養育的辛勞固然有，但他們已經得到了回報。在養育我們的過程中，看著我們的成長，他們已享受到快樂。正如同家中院子裡種花種草，主人雖然辛苦，但是看到花草茂盛成長，其帶來的快樂，早已超過種植花草的辛勞，否則他們是不會在自家院子裡種植花木的。

你家有幾堆垃圾？

美國學生的這番論調，讓我大吃一驚，多年後仍記憶猶新。但這好像也沒甚麼，現在台灣的孩子，心中有真正孝道的又有幾人呢？

現在年輕人戀愛談及婚嫁，常會問對方家中有幾堆垃圾？如果家中父母及祖父母俱在，表示你家有四堆垃圾，將來在處理時會非常辛苦，能避之盡量避之。當女兒告訴母親，男友父母皆已逝世，母親心中會暗自歡喜。

這也是事實，我們成立的無子西瓜基金會，其事工常涉及老人，很瞭解對老人晚年照顧的確備極艱辛。我們也看到許多不孝的子女，其不孝的程度，不只是令人搖頭，罵髒話！氣起來真想揍他們一頓。

我有朋友，是我從前在財政部海關工作的長官，大我十幾歲。很早將一兒一女送到美國讀書，談到孩子在美國念大學，神情常露喜悅。但孩子可能受到西方文化影響，對父母只要錢，別的都不管。

垃圾終於都清除了！

這位長官夫婦退休幾年後，賣掉房子，住進在基隆的養老院。房款近2000萬元，全部匯到美國分給兩個孩子。我說，你不要把錢都給了孩子，等死了再給嘛！他笑笑說：唉！遲早還不都是要給他們的嗎？後來這位長官夫婦健康衰退很快，期間兩個孩子絕少會來探望照顧。

這位父親幾次住進加護病房，他們也只是蜻蜓點水似地回來一下就走。是在美國事忙走不開嗎？不是，他們在美國都已退休。後來父親死了。剩下母親，他們有照顧嗎？更加惡劣，母親沒有錢，只好從原來的養老院搬到一間很便宜的養老院，過著等死的日子。

我問她想不想孩子，她點頭說「想」，但是想有甚麼用。最近這位母親也是幾度住進加護病房。通知她的孩子，孩子說，新冠肺炎回來不方便。好在母親命大還沒死掉，否則就天人永隔了。但是天人永隔又怎樣？那只是母親心中的痛，對兩個孩子反而清靜許多，垃圾清除了！

年輕一代，孝道已大不如前，如果父母還是執迷不悟，一心指望養兒防老，財產都給孩子，恐怕悲傷心痛是免不了的了。還是及早規劃自己的老年，備足養老金或信託，與好友們自求多福吧！

（本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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