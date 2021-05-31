民進黨口口聲聲，基於維護台灣民眾生命的安全，所以對外國疫苗採取嚴格把關的態度，這點無疑是令人感佩的；但是，事態緊急如此，還以層層的複雜程序卡關，誠如陳時中所說的，「公文的速度沒有病毒快」，緩不濟急，恐怕曠日廢時之下，疫苗雖來了，而台灣的元氣也被消磨殆盡了。

民進黨如今仰賴的，無非就是從蔡英文、陳建仁而下，許許多多高層官員所推薦、保護的國產疫苗。據陳時中表示，疫苗為重要的戰略物資，所以搶先與國產疫苗簽約下訂，「可確實掌控疫苗供貨時程」。殊不知就戰略而言，這根本就是本末倒置的錯誤戰略，國產疫苗在國內產製，屬於可控管的；外國疫苗非操之在己，反而才是應當竭力爭取，大量且多元訂購，才是「固本增援」之道，豈能夠反其道而行？

國產疫苗，至今猶在2期試驗階段，結果都還無法確定，其有效性與安全性，顯然較諸已獲得國際認證的外國疫苗遠為遜色，民眾如若施打，其風險之高，是無從獲得保證的。民進黨既然切切以國人生命健康為念，豈可反而要求民眾冒著風險作測試的白老鼠？

由於民進黨的宣揚、推薦，國產疫苗股票的價格飆漲，最高時已漲逾10倍以上，這就不免令人懷疑，民進黨如此迫不及待，其間是否有不可告人的隱衷，牽涉到龐大的個人利益？

國產疫苗，基於愛國、愛台灣的理念，當然是應該給予支持與保護的，但前提是它必須真的安全及有效，這點民進黨可以提出什麼樣的保證？萬一其間出了差錯，誰可以負責？能負怎樣的責任？

更重要的是，國產疫苗即便通過台灣的緊急授權，由於未作三期測試，還是很難取得國際認證，即便萬幸是安全有效的，國人出得了家門，也出不了國門，屆時，是否還是得重新施打國際認證的疫苗？

國產疫苗目前眾議紛紜，而造成紛紜的原因，則是因其疑雲重重；民進黨對此疑雲皆未能有令人信服的澄清，就貿然作出決定，這等於是拿全台灣2300萬人的生命財產孤注一擲，豈不與其標榜的宗旨背道而馳？

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