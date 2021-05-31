歐洲數國基於疫苗產生血栓副作用的安全考量，建議打第一劑AZ疫苗後，打第二劑其他種疫苗。期望以混打兩劑比打同樣兩劑的方式，更能啓動人體免疫反應，同時減少副作用；對疫苗供應不穩不足的國家，也提供一簡化的施打方式。台灣也面對疫苗供應的不確定性，未來是否將採取混打疫苗以克服瓶頸，更令人期待。

傳統施打疫苗的方式，乃首次疫苗注射後，再打同樣疫苗，稱「同源首打加打」。5月18日，西班牙學者首先發現，採用「異源首打加打」方式，即打第一劑AZ疫苗後，再打第二劑輝瑞疫苗，能產生更高的免疫反應。663位已接受第一劑AZ疫苗的受試者，八週後其中三分之二的受試者，接著打輝瑞mRNA疫苗，對照組則未打疫苗。打完第二劑後， 實驗組產生比先前更高效力的抗體，且能中和病毒。

英國Com-CoV的研究，招募830位受試者，一組先打輝瑞再打AZ疾苗或先打AZ再打輝瑞疫苗，另外一組則打兩劑相同疫苗，抽血後並檢查抗體及免疫細胞，以比較施打同樣及不同兩劑疫苗的差異化，結果將在最近公布。

英國帝國學院奧特曼教授指出，第一，從基本免疫學的觀點，即可預測混打的效果較佳。第二，打兩劑同樣AZ疫苗，第二劑效果不理想，在於免疫系統開始對AZ疫苗中，使用的腺病毒載體產生排斥反應；而打兩劑輝瑞疫苗後，也易產生較強的副作用。第三，若未來需打第三劑，又應如何選擇呢？

過去十多年來，科學家在研究對抗伊波拉、流感及愛滋症疫苗時，即採用混打疫苗。2017年俄羅斯皇家瑪麗亞研究院，製造伊波拉病毒疫苗，即採用混打疫苗。第一劑，以猩猩的腺病毒Ad5為載體，內含伊波拉病毒表面蛋白的基因，第二劑，則以水泡性口炎病毒為載體，打入體內。

同理俄羅斯的COVID-19疫苗，史普尼克5號，也採用同樣策略。第一劑用猩猩腺病毒Ad5為載體，第二劑則用人類腺病毒Ad26為載體，有效力達91.6 %。重點皆在增加抗原性減少被排斥。

總而言之科學家已嘗試利用不一樣的組合，產生最好的免疫效果。例如第一劑打病毒表面整段的棘狀蛋白，第二劑則打一小段含接受體結合部位的蛋白，或第一劑打以病毒為載體的疫苗，第二劑再加打以蛋白質為抗原的疫苗。科學日新月異，當口口聲聲「超前部署」之際， 萬一施打疫苗得多樣性時，我們準備好了嗎？

（作者為國立中正大學生命科學系兼任助理教授、任職英騰生物科技股份有限公司）

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