1944年自由經濟學者海耶克出版了他的名著｢到奴役之路」，書中特別強調放棄自由來換取保障的人，他最終既得不到自由，也得不到保障。前（2019）年錢永祥教授在一場演講中有這麼兩段話，現在看起來是如此驚心動魄：民粹也是很自然的情愫，特別是在危機來臨時，我們特別希望證明，我自己並不孤單，而和周圍的人是一國、同一群的人，想建立歸屬感的同時，就必須劃出敵人；史上每一次全球瘟疫恐慌後，人類都會迎來專制、極權的時代。而這場突如其來的新冠肺炎疫情，似乎也正讓我們朝向民粹與極權之路！

當2019年底疫情爆發初期，我們很幸運地因為兩岸關係不佳，我們避開第一波疫情的攻擊，民眾為了防止疫情破口，我們也願意將自由權利交到政府與防疫中心手上，因此即使小明事件我們認為不合理，我們相信這是政府為了民眾安全做的不得已的決定；我們相信政府擴張4200億預算防疫及挽救產業；我們也相信政府對防疫有了完好的準備與足夠的疫苗，能夠應付日後的疫情；我們也相信政府說我們防疫做得很好，足可以做為世界表率。這一切都是因為民眾希望藉由放棄部分的經濟與決策自由，換來疫情期間的保障。

直到4月15日兩位華航機師確診出現破口，戳破了這一切的假象。原來我們的疫情並沒有防疫中心說得那麼好，只是我們沒有大規模篩檢，自然沒有疫情；原來我們的醫療能量不足，連醫療環境最好的雙北都難以負荷；原來我們急需的疫苗要等到即使跳過三期試驗，也要到8月才能生產的國產疫苗；原來我們無法缺少的快篩及PCR檢驗能量是那麼不足。

然而民眾卑微的希望政府盡速進口疫苗、盡快建立快篩檢疫系統、盡快成立無症狀或輕症感染者醫療處所，但我們政府很快地劃出｢敵人」，我們不能進口大陸疫苗、也不能進口大陸代理的疫苗、我們不能學大陸成立方艙醫院，因為大陸曾經是政府與媒體口誅筆伐的對象。

同時為了防疫，政府｢必須」緊縮言論自由權，但為了美化扼殺言論自由的行為，創造出｢認知作戰」，對於不同於政府的言論就說這是謠言，甚至由側翼林瑋豐之流，反串出｢敵人製造的謠言」，卻放任執政黨的發言人或網路社群中心造謠，因為疫情掌握了｢謠言審查權」。當謊言一一被揭穿，｢團結救台灣」、｢同島一命」就成為民粹主義最佳屏障。

避免台灣在疫情之後走向民粹與極權，還是用海耶克的解方：｢法治的含義不是政府以法律來治理社會，而是首先要政府的行為在法律約束之下。」輿論告訴執政黨、監督執政黨，在疫情期間不是讓你用法律無限制來約制民眾，而是請政府依據法律行事，而且真的是把民眾的生命安全放在第一順位！

（作者為退休教師）

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