隨著台灣本土疫情快速升溫，確診人數衝破六千人，死亡人數來到110人。台灣從上到下皆人心惶惶，不但醫療量能瀕臨崩潰，民眾生活壓力巨大，醫療人員身心俱疲，最嚴重的是，台灣至今仍未擁有足夠的疫苗。

5月26日恰好為「美國在台協會」處長儷英傑的卸任日子，被問及美政府將捐疫苗是否會給台灣？儷英傑竟以「跟周邊國家相比，台灣確診率及人數在全世界仍是最低的幾個地方」，這句話不但徹底傷及台灣民眾的心，再度證明蔡政府執政以來的單方押寶美國不利於台灣。

同一個時間國台辦召開記者會，發言人朱鳳蓮再度向我方政府提問，「對於世衛組織認可的大陸疫苗，要還是不要？」，同時又說「現在就看台灣有關方面是否接受。至於捐贈何種疫苗，我想應該會考慮接受方的意願。當務之急是盡快去除人為政治障礙…」，相比之下儷英傑的冷言以對，至少中國大陸政府願意在台灣最危急時提供疫苗，無奈政府至今仍未看清國際現實。

疫情下的美中台三邊關係，至今美國對於是否販售台灣疫苗仍是舉棋不定，這不但凸顯出過去數年政府單方押寶美國的錯誤外，縱使近年台灣大舉採購美國軍火、食用「萊豬」，死心塌地的親美而無視大陸的存在，美國政府依然在台灣最需要協助時袖手旁觀。

中國大陸國台辦願意免費給予台灣疫苗，這不但是大陸與台灣在力量上的強烈對比，也凸顯出習近平目前的對台策略仍以「和平處理兩岸關係」為主，即便蔡政府不願意正式承認一中各表的九二共識，但大陸在台灣最危急時仍不計前嫌的協助台灣，這不就是大陸單方願意改善兩岸關係的例子嗎？

口口聲聲期待兩岸春暖花開的執政黨仍不願意謙卑面對台灣民眾、大陸官方，如此的行為怎能獲得民眾支持呢？在疫情當下，美中台關係高下立判，縱然美台為理念相近的國家，美中為政治體制相異的大國，但大陸至少願意優先免費贈與台灣疫苗，無奈目前的政府以「意識形態」掛帥，傷害最深的永遠是無辜的台灣人民！

（作者為中華戰略前瞻協會會員）

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