當疫情嚴峻之際，蔡英文一句「七月底供應國產疫苗」定調，讓民間「自救」疫苗千呼萬喚就是來不了！為何有疫苗卻不能來台？

隨著陳時中荒腔走板的政治演出，看出蔡英文未來想靠「打國產疫苗」政治作秀拉升自己聲勢。創造全世界看好了，台灣人打美國給的莫德納技術疫苗，等於幫美國做最佳政治宣傳，政治證明「台美」關係史上最好。

從政府高層說，「其實根本不用晶片換疫苗，因為美國已經換給我們了！韓國只是代工美國疫苗，但美國是直接給台灣疫苗技術。」從這論述來看，似乎可以看見蔡英文對民間「自救」疫苗非擋不可的關鍵端倪。

直接以美方技術做靠山，讓蔡英文大膽從二期疫苗臨床試驗後未作三期試驗，就緊急授權發藥證，倉促邊打邊做測試的胡來，不就滿腦子想直接向美國證明堅定「舔美」決心。另外，民進黨發哏圖說國際疫苗都是做完二期就取得緊急授權釋放假消息，無疑暴露蔡英文從頭到尾政治大於專業，想著急向全世界證明她選擇「親美抗中」的正確性。

完全不思考人命關天，政治才是國產疫苗作秀最大賣點。就不知道這秀會不會過頭惹禍，萬一病毒無情爆發蔓延，人命還能校正回歸嗎？

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