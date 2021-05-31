今日在軍校同學群組中看到一位先生在總統府前，雙手舉著紅布條，高喊「給我疫苗」，並抗議國外疫苗進不來的影片。經底下的文字解說，始知他是一位空軍官校畢業，曾經擔任過飛行員，年近70歲的榮民。

此一鏡頭讓筆者聯想到，分布在台澎金馬各個地區的榮民，他們已經是年老力衰，抵抗力差的一群。經查退輔會資料，至108年底共有榮民34萬9千餘人，其平均年齡是67.1歲，而其中有3萬1千餘人領有身心障礙手冊。上述那位「老飛官」願意拋頭露面，出來為全民請命，呼籲政府加速開放國外疫苗進口，其悲天憫人的精神，直可比擬當年駕著我們老舊戰機捍衛領空，保護全台軍民安全的偉大情操！

筆者之所以撰寫此文，係因看到學者專家們心急如焚地大聲呼籲，希望我政府能夠加速開放疫苗進口的腳步，讓國人注射疫苗已是刻不容緩。另外，在電視上看到柯文哲市長的疫情報告，他幾乎已經說得非常明白，有關疫苗進口中間夾雜的許多問題和原因，聽起來真是太不應該。同時，台北市政府也進行了第四級警戒擴大管制的兵推演練，如果真的升到第四級警戒就如同封城，年長獨居者的生活勢將更為困難，而老弱榮民將首當其衝。

如今連不問俗事的出家人「國際佛光會」，在正式遞出向政府申請輸入疫苗的許可文件後，其秘書長釋覺培也出面向政府發出公開信，希望政府能以蒼生為念，並質疑「既然中央希望自己簽約，為何遲遲不去簽約呢？」並希望政府能儘快讓「非政府組織」協助解決台灣當前疫苗缺乏的窘況。

我國軍袍澤不論退役或者現役人員，在營為良兵，在鄉為良民，一向遵從政府法令，擁護國家政策。然而在目前疫情嚴重，攸關生命安全之際，注射疫苗是全體國人最為緊要之事。我們要懇請榮民的大家長、退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬，以及我們過去的老東家掌門人、國防部長邱國正，兩位能夠連袂向蔡總統請命，趕快進口業經國際衛生組織認證的安全疫苗，以安定現役軍人及退伍榮民的軍心民意，也凸顯兩位愛護國軍部屬及榮民的真心情意。

吾人素仰兩位革命軍人大家長的公忠體國及風骨氣節，您們在立法院為老榮民及軍人拚命努力爭取權益，堅決維護先總統蔣公銅像的存在，都讓我們敬佩欣賞不已。如今兩位若能公開的向蔡總統請命或表態，也應是為所當為之事，如果您們能夠勇敢地挺身而出發聲，則必將留下美名。

（作者為退役少將）

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