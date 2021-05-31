行政、立法快馬加鞭通過新一波的紓困預算，金額高達2100億元；蔡政府該記取去年紓困的浪費，這次該作好「精準紓困」。

這波疫情對經濟與就業市場的衝擊，很可能超過去年；去年雖在疫情初期，曾有消費銳減、國內旅遊觀光崩盤出現，但情勢很快就反轉，而且嚴格來講，去年都是民眾「自律」減少去購物與餐廳用餐，並非強制的封鎖；相較這次的全國進入3級警戒，餐廳禁止內用等規定，今年的衝擊當高於去年。

去年的紓困大撒幣，很明顯是有浪費、標準過寬鬆的問題，不問收入是否受影響，以身分別或職業工會等方式發放津貼，顯然不妥；舉其最明顯的案例就是，依照政府的標準，台塑也能領取數十億元的紓困津貼，如此寬厚讓台塑都「不好意思」去申請、去領。

有了去年的經驗，今年政府應可審慎一點、精準一點發放紓困補貼，遺憾的是顯然不是如此，政府還是難脫浮濫發放津貼之嫌，最明顯的案例就是：行政院決定發放每位孩童1萬元的家庭防疫補貼，預計花費250億元，就是不知所為何來。如果這些家庭收入未受疫情影響，政府有什麼必要發放其津貼？這些錢如果拿去給那些家庭收入減少甚至歸零者更多津貼，是否更有效益、也更有道理？

疫情指揮中心公告的第3級警戒預定到6月中，依照現在每天仍有數百人確診的情況來看，月中即解除的機率已低，再延長到月底甚至更久的機會大增，這代表的是暑假的消費旅遊旺季可能接近歸零，經濟衝擊會比去年大，蔡政府最好能「精準紓困」，多留點彈藥，未來用上的機會大。